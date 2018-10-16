應吳育仁邀請談嘉義治水 李鴻源：徵魚塭做5000公頃滯洪池

2018-10-16 13:29

〔記者林宜樟／嘉義報導〕國民黨嘉義縣長參選人吳育仁今天邀請前內政部長李鴻源談治水方案，李鴻源重提他曾規劃的「嘉義沿海地區國土復育及永續發展計畫」，透過土地重劃請鄉民拿出一半魚塭做5000公頃大滯洪池，發展觀光休閒旅遊產業，土地可增值100倍，年輕人有辦法回家鄉，一次解決淹水、城鄉差距、人口老化等問題。

吳育仁今天在嘉義縣東石鄉西崙村靈慈宮邀請李鴻源談治水，嘉義縣議員李國勝等人出席力挺；李鴻源說，嘉義海區土地較海平面低2.6公尺，海水比平面高，過去治水是做堤防、抽水站，但效果不大；李鴻源針對東石鄉、布袋鎮、義竹鄉做總合治水計畫，透過土地重劃，鄉民將魚塭拿出一半給政府做滯洪池兼人工濕地，規劃50平方公里（5000公頃），約5分之1個台北市大的滯洪池，上面種滿水生植物，解決水患，更能讓候鳥棲息，讓嘉義海區成為全東南亞最美的地點。

他說，滯洪池的土挖出後將村落墊高，政府無息貸款「讓你們蓋水水的房子」，土地價值能增加一百倍，「雖然你們損失一半土地」，但之後土地可以1坪賣3萬元，並輔導鄉親做觀光休閒，不用抽地下水養魚，一次解決嘉義所有的問題。

他說，此案在行政院討論4年，2013年底行政院同意進行，以東石先開始，編列60億元預算進行，但「嘉義縣政府不幹，拒絕當主辦單位」，因為當時嘉義海區立委（指翁重鈞）和嘉義縣長（指張花冠）黨籍不同，所以此計畫中止，60億元被收回。

對此，嘉義縣政府回應，此計畫是以土地開發模式成立基金，再由基金借款支付建設費用，出售土地還債，但嘉義縣府財政困難，希望基金由中央設立，縣府全力配合，但中央當時無相關單位願意配合。

在場聽聞用土地重劃以魚塭做滯洪池來治水的鄉親則說，要被政府徵用一半私有土地，不易獲得人民同意，許多人年紀大，工作轉型不易，且土地是否增值不知，卻先損失一半財產，「空中花園享受得到嗎？」也有鄉親建議要做應要先以小範圍做示範區，若真有成果民眾才願意配合。

不具名地方人士提議，可整合鄰近魚塭，部分做為淨水池，政府給予補貼，地主賣水提供養殖水，其他魚塭減少抽取地下水；另推廣挖深魚塭，一般2公尺深的魚塭再下挖到4公尺，挖起土方增寬補強池堤，種植花草美化，大範圍而夠深的魚塭如滯洪池般具蓄水防洪功能，不易溢堤，減少漁業損失，政府能少發補助，也無徵用民地問題。