美軍科研船停泊高雄港 軍方：執行美菲台合作研究計畫

美國海軍研究辦公室（Office of Naval Research）科學研究船湯瑪斯號。（圖片是來自呂禮詩的臉書、原始檔案取自自interactive oceans網站）

2018-10-16 13:07

〔記者涂鉅旻／台北報導〕前海軍新江艦長呂禮詩稍早在個人臉書揭露，美國海軍研究辦公室（Office of Naval Research）排水量3250噸的科學研究船湯瑪斯號（Thomas G. Thompson （T-AGOR-23）），現正停靠於高雄港9號碼頭。經透過軍方管道查證，此事應和軍方無關聯性，而是與科研、學界交流有關。

據了解，台灣大學海洋研究所網站去年11月6日揭露一份公開文章，該文指出，為釐清海面上大氣熱對流發展、移位造成的BSISO現象（北半球夏季熱帶季內震盪，boreal summer Intraseasonal tropical oscillation），及海氣交互作用在BSISO演變裡扮演的角色，美國海軍研究處發起一項美、菲律賓合作的「季內熱帶震盪的傳播觀測計畫」，並邀集台大大氣系執行的氣象、海洋研究計畫，一同在菲律賓呂宋島西方進行大氣暨海洋聯合觀測。

這份公開資訊也說明，美、菲、台約30位科學家在去年10月底齊聚美國加州大學聖地牙科分校史奎普斯海洋研究所（Scripps Institution of Oceanography，SIO），共同討論今年8到9月的海洋現場探測工作的分工、儀器施放點位、研究船探測區域、後勤支援等事項。

文章指，在工作會議中，台美雙方人員也確認美國湯瑪斯號研究船今年到南海的期程、靠泊高雄港的人員、探測裝備後勤支援、呂宋島西側探測海域範圍等。

相關新聞

敏感時機！美海軍科研船停泊高雄港