陳學聖團隊質疑：「嗆聲公車」遭干預 無法駛入桃園

2018-10-16 12:49

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨台北市議員參選人也是前總統府副秘書長羅智強推出「嗆聲公車」跑遍全台，國民黨桃園市長參選人陳學聖競選團隊今日表示，「嗆聲公車」桃園站9月初就如火如荼展開規劃，主軸標題主打「1124滅東廠」、「投鄭文燦就是投蔡英文」，呈現方式按照以往模式進行設計，但疑似一隻看不見的手的干預，讓「嗆聲公車」無法駛入桃園，質疑東廠勢力的介入令人難以想像，難道是寒蟬效應嗎？

陳學聖競選辦公室媒體發言人魏佑任表示，和羅智強準備在桃園合作公車廣告，希望在競選經費有限情況，透過透過行之多時、有張力、能帶動市民覺醒的「嗆聲公車」廣告表達訴求，盼能引起共鳴，未料「出師未捷身先死」，還在洽談階段，公車業者礙於某方面的壓力，以不便為由，讓該計畫停擺。

魏佑任無奈表示，台灣是一個民主國家，但執政者除了打壓軍公教警消、勞工，建立如促轉會的東廠制度，也不斷以各種手段鉗制或管控新聞自由，現在連刊登公車廣告這種商業行為，也被以「看不見的手」強行介入、干預，桃園似乎只允許一種聲音的存在，這樣還是民主社會嗎？真如前總統馬英九所言「不自由的民主」，桃園將是「不自由的民主」的聖地所在。

陳學聖團隊也說，既然蔡英文總統對於自己執政相當充滿信心，也認為國家社會再她的帶領下有變得更好。團隊出錢設計幫助鄭文燦宣傳民進黨中央執政好棒，「投鄭文燦就是投蔡英文」到底有哪裡不好？不解「投鄭文燦就是投蔡英文」這句話為何不能上廣告？