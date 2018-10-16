鄭朝方不為人知的一面 教養院員工透露小故事

鄭朝方表示，從小的價值觀養成，就是勿以善小而不為，投入義工讓他覺得很平靜。（記者廖雪茹攝）

2018-10-16 12:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣長參選人鄭朝方今日推出在地新方向影片「愛心轉運站」篇，影片中以鄭朝方長年在教養院愛心轉運站當義工的故事為背景，店長現身說法；鄭朝方也承諾，未來當選縣長，將在制度面結合中央資源，全面提升弱勢團體的照顧。

影片中，教養院愛心轉運站店長愛玲姊，提及當年剛進教養院的時候，發現一個帥氣的年輕人默默在一旁做事。詢問其他同仁「這位先生是誰，他們都告訴我不能講他是誰。」後來才知道，這個年輕人叫鄭朝方，因為父親是鄭永金，不希望有任何人因為他的身份而感到壓力。

鄭朝方表示，自己從小的價值養成就是「勿以善小而不為」，只要是他可以幫得上忙的地方，都會盡自己最大的力氣去做，也期待社會可以因此有一些不同。

也因此，他在大學畢業後就投身在偏鄉服務、弱勢團體與公益團體等領域擔任第一線的志工；「有時候，大家都以為我是慈善單位的工作人員。」就算近日忙於選務，他還是與志工保持聯繫。

資源回收站的工作人員就透露，鄭朝方在就讀大學時，就常看到他來協助整理回收物，他還曾經半夜悄悄跑去做資源回收，低調地到愛心轉運站，幫忙整理二手衣物。

「做這些事情能讓我覺得平靜！」鄭朝方表示，2011年起，他在人間衛視擔任新聞主播、節目主持人，每集的酬勞皆全數捐出，甚至無償從事公益演出，希望能以一己之力幫助他人。

鄭朝方強調，未來當選縣長，他會在制度面結合中央資源，全面提升弱勢團體的照顧，包含擴大辦理愛心轉運站，讓縣民發揮「惜物」精神，能夠物盡其用；另外，也要全盤檢討縣民申請社會補助的程序，還要以弱勢者的需求為出發，優化竹縣的公共設施，讓他們的生活更有保障。

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