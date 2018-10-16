敏感時機！美海軍科研船 現正停泊高雄港

高雄港示意圖。（資料照）

2018-10-16 12:11

〔記者涂鉅旻／台北報導〕美國海軍研究辦公室（Office of Naval Research）排水量3250噸的科學研究船湯普森號（Thomas G. Thompson （T-AGOR-23）），現正停靠於高雄港9號碼頭，前海軍新江艦長呂禮詩稍早在個人臉書揭露此訊息，他受訪時表示，該艦下個目的地為澳洲弗里曼特爾（Fremantle）港，如途中須整補，也可南下至菲律賓，卻選擇在高雄港停泊，其象徵意義值得觀察。

呂禮詩的臉書揭露此訊息表示，該艦由美國大學暨國家海洋實驗室（University-National Oceanographic Laboratory System, UNOLS）使用，並具遙控水下載具（Remotely Operated Vehicle, ROV）及自主式水下載具（autonomous underwater vehicle, AUV），可測量鹽度，溫度，壓力和化學性質等水文資料。預計在本月18日晚間11時離港，前往澳洲弗里曼特爾（Fremantle）港；這種廣義的美艦在這個敏感時間來台，引發了無限的想像空間。

呂禮詩受訪時分析，雖單純就該艦停泊而言，本身意義並不算特殊，但在此時間來，有許多遐想空間，首先，美軍航艦可能在下月於東亞一帶活動的傳聞傳出後，高雄港外海為我國軍時常演習的「反潛第六區」，平均水深約500公尺，最深約1千公尺左右，為反潛操演適合地點，假如美國航艦有意自台海通過，也可能在現有資料基礎上，進一步確認水下水文。

呂禮詩也說，該地同時也是一九九六年台海飛彈危機時，中國其中一枚東風十五飛彈的彈落點，綜合這些因素，其實有很多意涵值得觀察。

美國海軍研究辦公室為隸屬於美國海軍的科研單位，司職美國軍方、科研與學術單位、各種組織的統合工作。