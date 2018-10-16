藍智庫質疑美國挺台力道 警告小心被川普出賣

2018-10-16 12:14

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨智庫今天舉行「台美陸情勢及蔡政府外交政策檢討座談會」，許多與會者同聲質疑蔡政府過度向美國傾斜，台灣卻沒有得到美國在外交上的有力支持與幫助，智庫外交及國防組召集人林郁方提醒大家，台灣抱緊美國大腿不切實際也沒好處，馬政府時代的外交部長歐鴻鍊則引用美國華盛頓郵報的說法，警告台灣要小心被美國總統川普政府出賣。

林郁方表示，許多獨派人士看到美中關係交惡而感到高興，以為台灣會更安全，美國會對台灣有更多援助，但他的感覺完全相反，美中鬥爭愈激烈，台灣現狀就愈來愈難維持，而且有人以為美國提升台美關係，但台灣的外交空間究竟變大還是更窄？蔡政府執政以來已失五個邦交國，美國完全沒有幫到忙，就連國際民航組織、世界衛生大會也進不去，美中關係交惡，台灣在高興什麼？而且美國黃豆買了十四億美金，「買這麼多幹嘛？我們得到什麼好處？只是受害者﹗」

林郁方並質疑，美國國會通過台灣旅行法後，為何蔡英文總統過境時進不去華盛頓，也看不到美方至少派個助理國務卿接待？顯然川普根本沒有意願執行，而且美國已經在降溫，否則如果要懲罰中國，為何不在蔡英文過境時，至少派一名助理國務卿接待？

他強調，過去馬政府承認九二共識，台灣沒有丟掉尊嚴，維持二十二個邦交國，根據美方人士說法，馬英九的對美態度正確，反觀今日蔡政府只會抱緊美國大腿，卻沒有什麼好處，兩岸關係卻愈搞愈壞。

歐鴻鍊指出，國內有些人認為許多小、黑、窮的邦交國無用，但台灣的國際人格就是靠這些邦交國在支撐，並且幫台灣在國際上提案，反觀美國、日本，完全沒有幫台灣提案過，即便發言也是有氣無力，友邦與我斷交時美國也沒有幫上忙。

歐鴻鍊表示，民進黨在美國會透過公關公司遊說通過台灣旅行法，只是給川普正中下懷，幫白宮增加操作台灣牌的籌碼，但美國國務院很專業，長期以來的一中原則並沒有改變，永遠都提三個公報與一中原則，甚至還把官網上的中華民國國旗拿下來。

他強調，台灣做為小國，應該在大國之間周旋，才符合利益，如果完全獻身某一個大國而被利用，會非常危險，而且川普不重視人權、民主、自由等普世價值，美國華盛頓郵報最近就警告台灣，要小心被川普政府出賣。

前國安局長蔡得勝也說，台灣在美中競爭關係下始終只是棋子，一個不穩定的美中關係，對台灣一定是弊大於利，風險增加，台灣的政治人物不應該押寶，見獵心喜。

蔡得勝並分析，中共如果要對台用武，一定是打「癱瘓戰」而非全面戰，目的在以戰逼台，擊垮民心，而且目標鎖定台獨份子，因此還會打「點穴戰」，說不定到時候台灣還有一半的人會拍手。

他強調，以台灣目前防禦能力而言，即便可以擋過中共第一波攻勢，但能否擋得住第二波、第三波，值得深思，縱使有美國介入打贏，那時候台灣早已滿目瘡痍，台灣還要不要打這場戰？

此外，歐鴻鍊指出，我優秀外交人員努力打拚，仍不敵友邦斷交，一切原因都是蔡政府的政策錯誤，他並強調，兩岸關係決定外交關係，蔡政府應該面對這個現實，不要有「義和團」的心態，在薩爾瓦多斷交之後，預判未來中美洲友邦可能出現斷交骨牌效應。