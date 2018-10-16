林濁水指姚文智「救不起」 姚嗆：親中利用工具來刷存在感

2018-10-16 11:49

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨大老林濁水昨說，民進黨在台北市的選戰策略詭異，「為救救不起的市長，寧棄還有可為的議員」，恐導致27席次的議員掉三分之一。民進黨台北市長參選人姚文智再嗆，若林那麼懂選舉，當年就能選上立委，並轟黨內大老已成中國最喜歡的候選人或媒體所利用的工具，「透過這樣來刷存在感」，實在沒必要評論似是而非的言論。

林濁水9月曾指出，民進黨提名姚文智參選台北市長後，民進黨與柯文哲正式分裂，連帶產生的「負面外溢效應」，將讓黨籍提名的新北市長參選人蘇貞昌選情崩盤。姚文智當時受訪反嗆，「如果他看得懂民調，他當年就選上立委了。」

林濁水昨天在「美麗島電子報」發表文章指出，民進黨在台北市的選戰策略詭異，姚文智走激進同溫層路線黨還力挺，「為救救不起的市長，寧棄還有可為的議員」，輔選重心仍放在市長而非議員，恐導致27席次的議員掉了三分之一；姚又為顧面子採「縮回同溫層取暖的自我邊緣化策略，景況令人浩歎」。

姚文智今天上午受訪談到此事，先說「我上次已經評論過他的話，還需要再評論一次嗎？」隨後姚說，再講一次林的話回敬他，「他若那麼懂選舉，自己就可以選上立委，這樣懂嗎？」

姚文智說，林算是民進黨前輩，但現在民進黨大老已被中國最喜歡的候選人或中國最喜歡的媒體所利用的工具，「透過這樣來刷存在感」，講一些似是而非的言論，坦白說沒必要評論。