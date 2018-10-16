拖延導致青年論壇新北場流局 侯友宜：尊重學生考量

國民黨新北市長參選人侯友宜今參加三芝競選總部成立大會。（記者葉冠妤攝）

2018-10-16 11:53

〔記者葉冠妤／新北報導〕由多所大學學生會籌辦的2018雙北市長青年論壇昨晚發聲明稿指出，因國民黨新北市長參選人侯友宜團隊多次以「再討論」或「未獲授權」等理由，遲遲無法明確回覆參與意願與時間，因此不得不取消新北場次，對此侯友宜今表示，尊重學生會的考量；而對於蘇陣營質疑侯不熟市政、不敢正面對決，侯則強調「我侯友宜這8年來對市政的了解度，遠超過任何人。」

侯友宜今參加三芝競選總部成立大會，受訪時被問到雙北市長青年論壇新北場取消一事，他回答，過去兩、三個以來他舉辦過3場青年、公托等論壇，討論托育、托老、居住、創業就業及勞動權益相關議題，跟青年對話過多次了，這次學生會邀請參與辯論，雙方都很慎重積極協調，看到學生會有他們的一些考量，他原則上尊重，也希望持續跟年輕人對話，報告未來能夠為青年朋友做什麼。

對於蘇陣營抨擊只會消費深澳燃煤電廠，不敢正面辯論市政，侯友宜則表示，他每天都不斷透過電視、社群網站講述政見、回應質疑，而深澳電廠攸關新北市民健康環境與生態，是最重要的議題，老縣長（指蘇）卻遲遲不肯表態，一個沒辦法守護市民健康、保護生態環境的市長參選人，怎麼談城市治理？

侯友宜說，到目前為止，蘇貞昌仍未簽署反深澳燃煤承諾書，「有些是態度問題」，雖然經濟部已經允諾兩個月內廢止環評報告，但選前沒說廢止，選後有些事就說不定，希望蘇能把承諾書簽一簽，要參選新北市市長的人，就該把態度展現出來。若他當選市長，生媒許可證絕對不核發，老縣長也可以一起來啊。

侯也駁斥不熟市政一說，侯友宜強調他擔任副市長近8年，不論社宅、公托、運動中心或三環三線，都是蘇貞昌擔任台北縣長時期所沒有的建設，老縣長對這些事完全陌生，光回來要跟執行的人了解情況就需要一段時間，相對於蘇，他還代理過3個月以上的新北市市長，對市政嫻熟度駕輕就熟，馬上就可以接棒，把事情做得更遠、更好，「我侯友宜這8年來對市政的了解度，遠超過任何人。」