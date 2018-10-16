會見美智庫 蔡總統：台灣會堅持理念爭取國際支持

總統蔡英文（前右）今在總統府接見華府智庫「美國進步中心」學者專家訪問團，與美國進步中心主席達修爾（Thomas A. Daschle）（前左）握手致意。（中央社）

2018-10-16 11:27

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見華府智庫「美國進步中心」學者專家訪問團，感謝美國跨黨派對我的支持，也說明台灣會持續堅持價值理念，展現高度韌性，來獲得國際社會包括美國的支持和合作。

總統致詞時，首先歡迎達修爾（Thomas A. Daschle）主席再次率團訪問台灣。她說，訪賓們都有豐富的政治歷練，也長期關心印太區域議題，很高興能與大家見面交流。

總統提到，美國是台灣最重要的戰略和經貿夥伴，雙方穩健的關係也是印太區域穩定繁榮發展的基石。過去兩年多來，台美關係越來越密切，也持續受到美國跨黨派的支持。

總統說，就在上個月，美國4位跨黨派參議員共同領銜提出「台北法案」，展現出美國國會不分黨派，支持行政部門採取更積極的行動，來協助台灣鞏固邦交。

針對來自美國友人的支持，總統表達誠摰的感謝之意。總統也重申她在國慶演說所說的，台灣會持續堅持價值理念，展現高度韌性，來獲得國際社會包括美國的支持和合作。

總統認為，民主、自由、人權是我們與美國共享的價值。最近，「美國進步中心」也發表政策報告，對於如何打造以民主為核心價值的美國外交政策，提出了許多建議。