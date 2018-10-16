柯文哲抓狂放水大巨蛋？丁守中爆料控柯5大罪

國民黨台北市長參選人丁守中今天召開記者會，指控柯文哲大巨蛋五項罪名。（記者簡惠茹攝）

2018-10-16 11:23

［記者簡惠茹，鍾泓良／台北報導］國民黨台北市長參選人丁守中今天召開記者會，指控柯文哲大巨蛋五項罪名，包含密室協商、表面停工實際放水、兩套安全標準、沒有找公正客觀的工程專家學者做公安總體檢、停工造成220億元成本，丁守中說，柯文哲基於選票壓力，甚至在內部會議抓狂，要大家對大巨蛋放水趕工。

丁守中今天與國民黨國民黨黨團書記長李芳儒等人在市議會黨團辦公室舉行「柯文哲大巨蛋遮羞布，上億損失誰承擔」記者會，會中指控柯文哲無法解決大巨蛋的問題，也承諾他一上任，2個月就提出解決方案。

丁守中痛批，柯文哲信口開河、反反覆覆，拖延4年都沒有解決大巨蛋的問題，只會擺爛，柯上台的時候直指大巨蛋是弊案，上任後卻跟遠雄創辦人趙藤雄在市府會面，承諾移除樹木，激起護樹團體強烈反彈，本來柯說要拆蛋，後來又說要跟遠雄慢慢談，一談就是3年9個月，一直沒有解決，要拆沒有膽，要建又沒有臉，更糟糕是，還傳出柯市府核心幕僚向遠雄索賄、蔡璧如和趙藤雄還私下會面，談了什麼外界始終不得而知，違反柯文哲公開透明的原則，

丁守中指出，柯文哲表裡不一，說一套做一套，有內部人員透露，柯文哲迫於選舉壓力，內部會議中抓狂要求大巨蛋盡速放水、積極趕工，表面要大巨蛋停工，但是大巨蛋周邊賣場屋頂全部蓋上，玻璃帷幕快要完成，說明表面停工、實際放水，為了選票，幫大巨蛋圍起一塊遮羞布。

此外，丁守中認為柯文哲兩套標準，丁守中說，柯文哲在大巨蛋處理過程，依據民間業者的安全程式，但是這套程式沒有經過內政部營建署認證，多項參數設定都跟一般公共安全規範不符，合法性值得商榷，現在又說兩個月後要解決，也沒有把過去安全認證參數拿來應用，前後雙重標準，拿市民權益作犧牲。

前法規會主委、律師葉慶元也到場表示，大巨蛋當初安檢找的是當初投標落選團隊「竹中工務店」，找厲害關係人來做體健，就是違反行政程序，體檢報告當然不言可喻，毒樹結不出好果。

丁守中團隊再計算大巨蛋停建的4年社會成本，丁守中說，除鏽成本、下包廠商停工成本，加上間接成本，總共220億元。

丁守中說，他上任後，2個月內立即解決問題，會請沒有利益相關的公正客觀工程專家學者，進行公安總體檢，整體往符合公安程序復工的方式走，徹底解決不符合公安的地方，需要修改或拆的地方，不會像柯文哲一樣拖泥帶水。

丁守中強調，柯市府處理大巨蛋前曾引發的種種私下秘會，以及曾傳出的幕僚貪瀆疑慮與輕易允許涉嫌幕僚辭職，也將在上任後仔細調查，絕不允許柯文哲或其幕僚上下其手、貪污納賄，如有任何違法疑慮，絕對直接移送檢調偵查，要求徹查到底。

針對丁守中計算出大巨蛋停工約造成了220億元的成本，大巨蛋籌備處副執行長陳世浩表示，目前無拿到丁所提的成本的計算基礎，沒辦法評估合理性，但他說，這次停工是因為遠雄未按圖施工，才經過建管處勒令停工，因此停工責任仍在遠雄。

而對於丁守中質疑大巨蛋是「假停工、真施工」，陳世浩說，外界看到大巨蛋帷幕牆即將完工，是屬於高等行政法院所判定，涉及工地安全的14項工項，因此建管處才准「先行報備施工」，與主體工程無關。

丁守中團隊計算大巨蛋停建四年社會成本

一、直接成本

（一）除鏽成本：4年共計20億元

（二）下包廠商停工成本：126家約80億元（2016年）

二、間接成本

延遲使用成本

1.商業使用延遲成本每年約20億，4年約80億元

2.球場使用延遲成本每年約10億，4年約40億元

3.視覺景觀不舒適：無法計算

4.影響交通不便：無法計算

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