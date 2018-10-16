中國作梗 我捐款WHO一百萬美金卡關...

外交部國組司司長陳龍錦（左）出席例會。（記者呂伊萱攝）

2018-10-16 11:06

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文於今年5月宣布，將捐贈100萬美金給世衛組織（WHO）對抗伊波拉病毒，但捐款程序迄未完成。據了解，我方希望用「台灣」或「中華民國」的名義捐款，但因中國拒絕，至今還卡在協商階段。外交部今天對此則表示，名稱方面，我方可以「保持某種程度的彈性」，中華民國或中華台北「都不排除」。惟目前還在交涉，不便對外公開。

總統蔡英文於5月世衛大會（WHA）後宣布，要將金援布吉納法索的100萬美金，轉捐贈給WHO對抗伊波拉病毒。惟將近半年後，捐款程序至今尚未完成，捐款管道與名義也未明朗。衛福部長陳時中曾在受訪時說，若捐不出去，那也是沒辦法的事情，台灣只是善盡國際社會一份子的責任，捐款時「也不用每一筆都寫得很清楚都台灣來的」。

因我國2014年也曾透過美國捐助100萬美金給WHO，收據上名義為美國捐贈，對於這次將以何種名義捐出？外交部長吳釗燮則曾在立院備詢時說，「當然是中華民國」。

據了解，之所以至今未能完成捐款程序，是因為我方希望用「台灣」或「中華民國」的名義捐款，但因中國拒絕，至今還卡在協商階段。

外交部國組司長陳龍錦今天在例會中則回應，外交部全面推動此案，還在作業當中。陳龍錦坦言，我方針對此案已經表達了善意，也得到很多正面回應，同時一直和秘書處強調，希望我們的善款獲得適當肯定，愛心得到最有效應用，「但可能好事多磨」。

至於實際作法為何？陳龍錦僅說，我們一直和秘書處保持密切溝通，希望找出「雙方都能接受的做法」，名稱、方式都需要充分溝通。名稱方面我方持續向對方表達「可以保持某種程度的彈性」，惟目前還在交涉，不便對外公開。媒體詢問「中華民國」與「中華台北」是否都是選項？陳龍錦則回答「不排除」。