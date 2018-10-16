KMT台南兩黨部3度法拍 建喬營造標得南市黨部

被黨工向法院聲請查封拍賣的國民黨台南市黨部房地。（資料照，記者王俊忠攝）

2018-10-16 10:58

〔記者王俊忠／台南報導〕國民黨因積欠黨工退休金、薪資，台南市與新營區黨部兩處房地在今年5月遭到黨工聲請法院查封及拍賣，先前歷經台南地院兩次拍賣，都無人投標而流標。今天上午，台南地院第三度法拍兩處國民黨產房地，結果，建喬營造公司一家投標，以超過底價價格標得甲標台南市黨部房地。

台南地院行政庭長蔡雅惠表示，第3次拍賣底價是依照第2拍底價為基準減價1成，所以，台南市黨部房地部分，第3次拍賣底價總計為1億666萬5千元；新營區黨部房地部分，第3次拍賣底價為1億1489萬9千元。建喬營造得標價為1億689萬2千元；新營區黨部則無人投標，這部分會依第3拍底價公告應買3個月。

網路建築工程履歷查詢系統顯示，建喬營造公司負責人王揚忠，公司地址在台北市大安區敦化南路1段294號5樓之5。

台南地院說明，國民黨兩處黨部房地有部分訂有出借、租賃契約或供通行使用，這部分不點交；南市黨部慰安婦銅像與看板是黨部在法院查封後才設置的，銅像與看板的土地空間是黨部出租給承嶸企業，依拍賣公告記載，此範圍土地不列入拍定後的點交範圍，日後如有拍定人可以另行訴訟要求排除地上物、返還土地。

昨天國民黨南市黨部主委謝龍介再請各界人士勿標購南市黨部不動產。謝說，既然不當黨產處理條例已經台北高等行政法院認定有違憲情事、向大法官聲請釋憲，行政執行署已停止執行本案標的物拍賣程序，台南地方法院也應立即停止本案拍賣程序；此外，被聲請拍賣的台南黨部房產都與第三人訂有使用租賃合約，依「買賣不破租賃」原則，未來拍得人一則不能使用房產，再則與承租人恐會有合約糾紛，呼籲各界人士不要對黨部房產投標。