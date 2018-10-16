高市議會公布形象民調績優 學者評析有肯定也有期待

2018-10-16 10:56

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市議會今公布議會形象民調結果，在撙節支出、議事透明、城市外交、議事效率等層面都獲高度肯定；中山大學教授廖達琪受邀評析，除肯定議長康裕成與議會努力成果，也期待議會在網路部分加速開放，強化與市民互動，讓市民更清楚議員、議會運作情況。

高雄市議會2016年曾進行形象民調，今年在改選前再次透過民調瞭解市民對議會感受，整體滿意度與前一次相當，在撙節支出、議事透明、城市外交、議事效率、開放設施等層面獲得較高肯定，其中以開放設施獲89%滿意度最高、城市外交86%居次。

高市議長康裕成表示，議會堅守理性問政、嚴格監督立場獲多數市民肯定，對比上一回民調，撙節支出大幅提升32.9%，議事透明度也增長13.8%，是民眾滿意度增加最多的兩項；康裕成指出，議會4年來共節省超過3億元，主要是未開臨時會與水電節省部分。

康裕成強調，很感謝市民認同，她也知道議會還有很多需加強部分，未來會繼續設法在議事透明度上努力，包括各委員會審議情況的公開方式。

中山大學教授廖達琪說明，去年曾針對全台各議會在網路開放層面做民調，高雄市議會是第一名，她很肯定議長康裕成與議會的努力；但還是要建議，未來在網路部分需更加強，讓市民可透過網路直接瞭解議員、議會運作情況，並能夠過網路跟議會互動，增加參與感。