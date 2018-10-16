「有人」想捐錢給藍營怕被查帳 藍委轟金融體系「東廠化」

國民黨團書記長曾銘宗（中）、立委賴士葆（右）、費鴻泰（左）今天（16日）召開「嚴審大陸台商金流 蔡政府打造金融東廠」記者會。（記者羅沛德攝）

2018-10-16 11:10

〔記者林良昇／台北報導〕政府針對國際洗錢防治進行相關措施，立法院國民黨團今質疑，第一銀行、兆豐銀行相關泛公股銀行以防治洗錢之名管制兩岸金流，國民黨立委賴士葆還說，這次選舉「有人」想捐給藍營，但他們很怕被查帳，這些公股銀行作為是打擊藍營資金來源。

立院國民黨團今召開記者會，國民黨團書記長曾銘宗表示，從昨天開始相關銀行以防制洗錢之名，全面管制兩岸金流，相關公股銀行嚴格審查台商企業對中國地區的匯款及收款，要會同交易憑證，否則禁止匯出、匯入。

曾銘宗認為，該措施有3項問題，第一，禁令只限中國地區，具有高度針對性，顯示政府以防制洗錢之名，行清算鬥爭中國台商，把中國台商視為二等公民進行金融管制。第二，過去兩岸資金往來都是要求廠商備妥5年相關資料，以利後續的抽查，從昨天開始，不能只有留交易單據，也必須出示詳細交易憑證，由銀行決定是否放行，直接干預金流，形同外匯管制，形同金融戒嚴。第三，公股銀行進行該措施沒有任何法令依據，在選前執行，外界懷疑政府以防制洗錢之名行清算查帳之實，是典型選舉奧步。

國民黨立委費鴻泰則說，財政部、金管會等單位必須說清楚講明白，為什麼要銀行做這樣的事情？做這事情是倒退2、30年，解除戒嚴後，這10幾20年沒有銀行在做這事情，為什麼這時候做？而且只是針對中國台商，是不是又要扮演「東廠」角色？

賴士葆表示，他早上跟銀行局高層通過電話，知道確有其事，但銀行局說是根據法務部反洗錢裡幾個高風險地區，包括中國大陸、香港、澳門要特別嚴格管制，但金管會、銀行局這樣要求，但銀行只針對台商。

賴士葆質疑，政府擔心台商把錢匯進來資助藍營選舉，想要掐死反對黨可能的金脈﹔賴也指出，這次選舉確實「有人」想捐給藍營，但他們很怕被查帳，查帳是一件事，但現在連金流都被查。

賴士葆指控，金融體系「東廠化」，假借呼應法務部加強洗錢防治工作，也呼應亞太防制洗錢組織（APG）11月份來台做檢查，表面上是反洗錢，實際上卻是打擊藍營的資金來源之一﹔他在立院財政委員會擔任召委，下週不排除排專案報告。