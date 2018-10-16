再批「營養午餐免錢」政策 陳金德：林姿妙沒資格當縣長

宜縣國中小營養午餐要不要錢，成為年底選戰藍綠攻防焦點；壯圍鄉古亭國小學童吃營養午餐，示意圖，與新聞事件無關。（壯圍鄉古亭國小提供）

2018-10-16 10:55

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德今再度批評國民黨宜蘭縣長參選人林姿妙的「營養午餐免錢」政策，他認為，林姿妙的政策將花費縣府4分之1預算，排擠其它必要支出，造成另一種不公平，這代表林姿妙不是好的管理者，不夠資格當宜蘭縣長；林姿妙陣營回應，是不是好政策，縣民有眼睛會去做選擇。

宜蘭縣政府今召開縣務會議，配合中央法規修訂，廢除宜蘭縣公私立國民中小學收取學生費用自治條例，通過「宜蘭縣公私立國民中小學雜費及代收代收支辦法」草案，陳金德藉機再度批評林姿妙力推的「營養午餐免錢」政策。

陳金德認為，宜縣整年預算約200多億元，扣掉100億人事預算與部分法定預算，一名縣長1年約只有15億元預算可以動用，如果要施行「營養午餐免錢」政策，要花約3.4億元預算，佔可動用預算約4分之1。

陳金德認為，一個好的管理者，每塊錢都應該用在最適當的地方，產生最大的效益，照顧最多的民眾，林姿妙提出這樣的政策，並非好的管理者，不夠資格擔任宜蘭縣長，因為並非縣內每個家庭都需要營養午餐補助，如果每個都補助，反而還可能排擠到其它補助弱勢學童的預算，造成另一種不公平。

陳金德認為，宜縣的「宜蘭縣公私立國民中小學雜費及代收代收支辦法」草案，本來就有針對弱勢學童進行影養午餐補助，全縣3萬3000名學童，實際上只有4000人需要補助，未來的營養午餐政策應該不是思考要不要錢，而是該思考吃得好不好，或者有沒有營養，他建議未來的縣長，應該思考如何提高營養午餐的費用，增加品質，例如一餐提升5塊錢，並由縣府編列預算支應等。

林姿妙陣營回應，這議題先前都已開過記者會回應過，林姿妙提出的政策，是對縣民好的政策，一定會堅持努力去完成，至於這樣的政策到底好不好，相信選民會有眼睛去判斷，做出最好的選擇。