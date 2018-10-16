新板特區3.3公頃地淪停車場 蘇貞昌認為國民黨該負責

2018-10-16 10:51

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌直指新板特區3.3公頃新北表演中心預定地（原計畫名為大台北新劇院）13年來淪為機車停車場；其今天上午再強調，國民黨應該為此負責。

昨天有新北市議員參選人跑到該塊預定地指出，文化部研究案計畫將興建一座中型歌劇院，沒有蘇貞昌提出的親子博物館規劃。蘇貞昌今天上午8點半在板橋區國泰菜市場掃街拜票，針對該議題其受訪指出，新板特區3.3公頃大台北歌劇院預定地和前幾天開幕的高雄市衛武營國家藝文中心是同時期爭取到，新北市13年來在國民黨執政下卻讓這塊地一直在做機車停車場，「人家高雄已經完成了，我們就擺了13年停摩托車」。

蘇貞昌認為，有意圖想曝光的人將該案扯到別的地方去，不要忘記過去13年間中有8年是國民黨中央執政；而國民黨主席還（曾經）是朱立倫，這一塊地已經停了13年，「誰該負責任清清楚楚」。

蘇貞昌笑稱，不過可能是劇本早已寫好，這塊地就等著他回來，將在這個人口最集中、交通最方便設一座親子體驗博物館，成為全台灣第一、全世界最新的博物館，親子一定好好玩，也是遛小孩的好地方。

蘇貞昌擔任兩屆台北縣長後，國民黨周錫瑋成為下一屆台北縣長；接著台北縣升格為新北市，由國民黨朱立倫當選，其連任兩屆新北市長。