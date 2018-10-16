蘇貞昌批新北歌劇院延宕 朱立倫：土地屬文化部

民進黨新北市長參選人蘇貞昌多次批評，新板特區的歌劇院預定地延宕13年，淪為全台最貴機車停車場，他上任後將興建親子體驗博物館。（記者賴筱桐攝）

2018-10-16 10:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌多次批評，新板特區的歌劇院預定地延宕13年，淪為全台最貴機車停車場，他上任後將興建親子體驗博物館。新北市長朱立倫表示，土地所有權人是文化部，如果中央願和市府一起合作，市府會全力配合。

朱立倫今天在市政會議受訪表示，新北表演中心預定地的土地所有權人是屬於中央的文化部，文化部先前委託新北市政府辦理規劃案，蔡政府上任後完全反對原來的規劃，重啟另一規劃案，市府予以尊重，如果文化部的主要理念是和市府一起合作興建表演中心，市府將全力配合。

文化局長林寬裕補充說明，原本文化部已批准委託新北市政府辦理新北表演中心的招商案，但是政黨輪替後被文化部推翻，指先前規劃不可行，站在市府立場只能配合，之後文化部召開地方公聽會，表示地方有反對意見，必須重啟評估案，今年文化部編列600萬元預算進行規劃研究。

林寬裕表示，規劃案包含兩個部份，第一，這裡需要什麼設施？第二，此用地在都市計畫及建管法規下可以蓋出什麼樣的設施？研究案期中報告已經通過，本來要核定的期末報告現在卻延宕，依據期中報告內容，文化部要自行編列預算興建中型劇場，但只有劇場仍不足以支撐營運，必須思考其他模式。

針對蘇貞昌提出親子體驗博物館的構想，林寬裕說，土地是文化部的，要尊重文化部的規劃，但如果土地要有償撥用，市府必須花費200億元購買土地，以新北市政府財務狀況，完全不可行。