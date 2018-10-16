深澳電廠爭議 朱立倫再批中央推卸責任、製造鬥爭

2018-10-16 10:27

〔記者賴筱桐／新北報導〕行政院長賴清德上週宣布深澳電廠停建後，新北市政府與中央連續多日隔空交火，新北市長朱立倫今天表示，行政院宣布停建深澳電廠，新北市非常歡迎，但很遺憾地是，作為執政黨竟然無法負起責任、解決問題，反倒是推卸責任，製造鬥爭。

朱立倫今天在市政會議指出，根據所有紀錄顯示，深澳電廠從最早核定到推動的時間點是在2006年至2007年，2014年計畫暫緩，2016年再報行政院核定重啟計畫，今年3月通過環差案，引起莫大爭議，其中主席的關鍵一票，引起社會大眾的討論。

朱立倫表示，最近的爭議是觀塘換深澳，從原來缺電，一夜之間變成不缺電，這些戲演完了之後，再提到2010年他擔任行政院副院長時主持的節能減碳委員會，當時為了符合全世界減碳的目標召集的任務編組，希望從產業、農業、能源、公共工程及教育層面思考如何節能減碳，怎麼可能在此會議，決定單一電廠新設或推動。

朱立倫說，在節能減碳委員會中，台電會說明節能減碳的成果，把原來的燃煤電廠降低污染或拆除，或改為天然氣或綠能發電，絕無討論單一電廠的推動問題，這完全是兩回事，中央硬扯到會議決定推動深澳電廠，「牛頭不對馬尾」，當時與會的能源局長、新北市副市長就坐在他旁邊，大家都很清楚，當時討論的是能源政策，而不是單一電廠。

朱立倫批評，推卸責任、製造鬥爭並不能解決問題，反倒再次凸顯中央沒有完整能源政策，沒有負責任的態度，主政者應該誠實地面對民眾、誠實面對自己，才是負責任的態度。