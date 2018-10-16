青年論壇破局 蘇貞昌批侯：沒有格調的候選人

民進黨新北市長參選人蘇貞昌。（記者李雅雯攝）

2018-10-16 10:21

〔記者李雅雯／新北報導〕由大專院校學生社團為市長參選人籌辦的雙北青年論壇新北場確定破局，民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天上午8點半在板橋區菜市場掃街拜票，其受訪時表示，很為青年學生感到遺憾和憤怒，國民黨新北市長參選人侯友宜任何辯論、論壇邀約都拒絕，顯見其不誠懇、不誠實的逃避態度，「這不就是一個沒有格調的候選人嗎？」

雙北青年論壇籌辦團隊昨晚宣布，由於侯友宜屢以行程繁多為由而未表態是否參加論壇，甚或是開出條件直指「蘇貞昌應先回覆深澳電廠相關議題」才願意再討論是否參加論壇，籌辦團隊故而宣布新北場取消。

蘇貞昌在青年論壇籌辦團隊拋出邀請時就當下答應會配合時間參加，現由於侯友宜不加入而該論壇取消舉辦，蘇貞昌今天對此回應，很替青年學生朋友們感到遺憾和憤怒，侯友宜從政8年擔任新北副市長，就是一名政治人物，他總把大話、狠話說好說滿，但最後不是假的就是虛的，不然就是完全規避、做不到；從深澳電廠造假影片、不實資料，到他講他從不逃避、不害怕（檢驗），現在卻是逃避辯論、害怕面對，這是他面對選舉的態度的總表現，他是不誠懇、不老實，選市長卻不肯談市政，只會消費深澳電廠，「對青年學生邀請辯論也拒絕，對媒體主辦辯論也拒絕，這不就是一個沒有格調的候選人嗎？」

蘇貞昌另也批評侯友宜在新北市政府任職近8年，卻對市政明顯不熟悉。蘇貞昌指出，新北有3個副市長，1個副市長主管督導三分之一業務，所以侯友宜對其他三分之二業務不熟悉可以理解，但他前幾天講他是「資深社工師」，社工業務正是侯友宜8年副市長任內督導的業務，他對於社工法令這麼不熟悉，對於觀念錯誤，對於業務生疏，這太令人驚訝。

蘇貞昌批評，侯友宜連市政主管督導的業務都這麼生疏，怪不得不敢面對市政辯論，因為心虛而逃避辯論，話講得很大、很滿、很狠，但檢驗他的行為卻是逃避、規避、不敢面對。