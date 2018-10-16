考試院增公務員祖父母喪假 賴揆：盼再討論

2018-10-16 09:39

〔記者涂鉅旻／台北報導〕考試院會今年七月通過「公務人員請假規則」，除將休假自半日改小時計、事假自5日提高至7日，另也將祖父母喪假自5日增至10日。但行政院對祖父母喪假日數提升有意見，行政院長賴清德稍早在立法院受訪表示，盼考試院再行討論，能維持原來作法。

賴清德表示，據他所知，原先考試院討論公務員相關議題，只有以小時計價一項，原先無祖父母喪假日數、事假延長等項目，但後來考試院討論後，將事假自5日增至7日，行政院對此項目表示尊重，但祖父母喪假延長部分，其盼考試院再討論，維持原來作法。

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