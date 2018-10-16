培養國人運動參與 蔡英文：體育就是國力

蔡英文總統致詞。（記者陳心瑜攝）

2018-10-16 09:42

〔記者陳心瑜／新北報導〕總統蔡英文今天早上出席第17屆總統盃業餘高爾夫球隊際邀請賽，表示台灣已經邁入高齡社會，希望大家都能活躍老化，活到老要動到老，且「體育就是國力」，不只要有傑出的運動選手，也要培養國人的運動參與，讓全民都能熱中運動、享受運動，強調維持良好的體力，是讓國家不斷向上的重要根本

第17屆總統盃業餘高爾夫球隊際邀請賽，繼首屆在台灣高爾夫俱樂部（老淡水高爾夫球場）舉行後，今年再度回到原場地舉行，蔡英文和總統盃創會會長辜寬敏共同進場，並接受26個球場代表球隊進場致敬，蔡英文致詞後從上屆總統盃冠軍手中接下獎盃，再把獎盃傳給本屆主辦球場。

蔡英文致詞時，首先感謝創會會長辜寬敏和大會會長暨台灣高爾夫俱樂部會長陳茂仁的邀請，也感謝辜寬敏創辦比賽以及主辦單位的毅力，讓民眾以球會友，也能保持良好的運動習慣。

蔡英文說，今年適逢台灣第一座高爾夫球場淡水球場一百周年，格外有意義，這裡舉辦過無數比賽、培養無數在國際上為國爭光的高爾夫名將，是台灣高爾夫球最重要的搖籃。

蔡英文說，高爾夫球可以按照自己的體力調配速度，也可以磨練耐心，更需要非常高的專注力和智慧，是非常適合長者的活動，更注意到總統盃比賽中，特別規定每四名當中一定要有一名長青組員，在高齡化社會中別具意義。