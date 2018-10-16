嘆時代力量令人失望 成大教授：感到不勝唏噓...

成大教授李忠憲。（資料照）

2018-10-16 09:48

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量市議員參選人林穎夢、黃郁芬、蕭新晟等3人日前出席台北市長柯文哲家長後援會的活動，引起各界關注。成大教授李忠憲今晨在臉書發出一篇文章對時代力量年輕人提出質疑，並提到有時力的資深黨員感嘆，時代力量讓人失望，整個黨像是「零星殘火，不久熄滅」。

李忠憲今晨發文感嘆，台灣不少人跟該黨員有一樣想法，過去他也曾寫文章支持時力，現在這種狀況，令人感到不勝唏噓。李認為，時力認為自己要取代國民黨成為本土第二大黨，但誤判局勢，認為國民黨已倒下，所以把槍口對準民進黨，幻想把沙包黨打倒之後，自己就變成第一大黨。

此外，他指出，時代力量認為中共對台灣的威脅是遙遠的，跟以前的國民黨一模一樣。他也提到，時力一方面參加喜樂島的公投活動，另一方面卻在台北市選擇中國支持的柯文哲，可以獲得實質的利益。

針對時力領袖黃國昌，李忠憲認為黃國昌雖然認真打擊弊案，但社會對他的期許不只如此，但努力搞錯重點，讓時力失去了政黨的目標、價值和靈魂，台灣需要一個能夠堅持核心價值政黨領袖，有前瞻思考和犧牲利益的政治人物，但現在事情發展並不是如此。

李忠憲感嘆，時力3個議員候選人出席柯文哲造勢活動，領導階層卻視若無睹，他質疑「不知道你們這些強調台灣優先價值、優秀、勇敢的年輕人，到底有什麼樣的看法和想法？掛著時代力量的牌子，難道只為了那些由上而下政黨的資源嗎？不為了這些微小的東西，還是因為以往的私人情誼？掛上時代力量的牌子讓你很趾高氣揚嗎？你們這一群人不必自己為自己做些什麼嗎？」