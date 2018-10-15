萬人空巷！ 陳其邁造勢爆棚讓網友驚呆 他曝關鍵原因

陳其邁14日晚間在鳳山的造勢晚會湧入上萬名支持者到場相挺，展現大爆滿的人氣與氣勢。（圖擷取自陳致中臉書）

2018-10-15 23:30

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁14日晚間在鳳山舉行競選辦公室成立造勢晚會，包括總統蔡英文與總統府秘書長陳菊等人都到場力挺，現場更湧入接近3萬名的支持者熱情力挺，氣勢非凡，現場萬人空巷的空拍照更讓網友驚呼，「誰說高雄五五波」。對此，民進黨高雄市立委趙天麟分析指出，關鍵就是民進黨過去執政的成果。

針對陳其邁14日舉辦造勢晚會吸引大批支持者湧入，現場人擠人萬人空巷的原因，趙天麟15日在三立《鄭‧知道了》分析表示，目前民進黨執政，大環境對民進黨有期待更有鞭策，但國民黨高雄市長參選人韓國瑜一來高雄參選，就只會到處抨擊高雄哪裡差，哪裡不好，卻忘了這和中央執政可是有很重要的關鍵。

趙天麟舉例，過去民進黨主政時期，曾核定並編列預算要建造近日剛落成位於鳳山的國家藝術文化中心衛武營，但之後馬政府上任卻一直拖延，導致衛武營一蓋就花了12年之久，「拖到好不容易蔡英文上台，鄭麗君當部長，開快車2年就搞定了」。

他再舉例，高雄捷運紅線岡山到路竹的路段，短短3公里卻很重要，是通往路竹科學園區的重要通道，「但這條計畫卻被當時的國民黨政府退了27次，而民進黨重返執政後就立刻核定」。

對於韓國瑜批評高雄的言論，趙天麟也感到不以為然，他表示，高雄民眾都知道國民黨過去都這樣不斷拖延，結果選舉一到韓國瑜並非謙卑的告訴大家他有什麼政策，反而是批評「高雄又老又窮」；他也直言：「韓國瑜雖然有趣，但講出來的話，對高雄人不尊重、輕蔑。」