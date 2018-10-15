南彰化也要蓋捷運？ 民眾譏諷：方便巡田水嗎？

南彰化多個鄉鎮近日出現「捷運到XX」旗幟，卻未有任何單位署名，引起民眾好奇。（記者陳冠備翻攝）

2018-10-15 20:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣南部多個鄉鎮近日出現五顏六色旗幟，紛紛寫著「捷運到田中」、「捷運到員林」、「捷運到二林」等宣傳標語，但卻未署名，引起地方民眾好奇，認為是縣長參選人的選舉花招，拍照上傳譏諷「南彰蓋捷運，方便巡田水嗎？、客運都沒人坐了，還要蓋捷運」等，對此國民黨提名參選人王惠美與爭取連任的縣長魏明谷都否認插旗。

五顏六色旗幟到處有 兩黨參選人都否認插旗

那到底是誰插的旗？本月5日，王惠美舉辦首場政見發表，認為改造彰化的第一步就是建立全縣輕軌捷運路網等，政見結束後沒多久，南彰化員林、埔心、永靖、田中、田尾及二林等鄉鎮重要道路上就出現「捷運到XX」的旗幟，令民眾不免質疑是王營為選舉插旗，不過王惠美競選總部今日否認派人插旗，也不知是自己的支持者或是對方陣營所為，總部也是看到網路流傳照片才知道。

對此，魏明谷競選團隊執行總幹事、立委陳素月也否認魏陣營插旗，並打臉王營交通政見毫無新意，她表示，魏明谷規劃北彰捷運網列為前瞻基礎建設計畫時遭王惠美反對，現在王卻反過來列為政見；她認為，選舉到了，每個人都可以提出自己的政見主張，但提出任何政見主張時，都應該署名以示負責，這是誠信問題，也說，「若是魏明谷的政見，一定會署名以示負責。

對於蓋捷運，有民眾認為，南彰人口密度恐無法支撐捷運營運，且南彰以農業生產居多，田跟田很大，是方便農民巡水田嗎？也有人揬臭，鄉下蓋捷運，不如發輛電動機車較實際，不過也有人認為，有交通就有建設，有建設就有經濟，無論蓋捷運、輕軌都抱持歡迎態度。