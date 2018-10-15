新北檢選舉座談會 法務部長再提三注意事項

法務部長蔡清祥（圖右）及新北檢檢察長朱兆民（左）（記者王定傳攝）

2018-10-15 20:00

〔記者王定傳／新北報導〕新北地檢署今舉辦轄區檢、警、調及政風「107年地方公職人員選舉查察分區座談會」；法務部長蔡清祥致詞時再度向查賄同仁表示，要注意這次選舉因公投綁大選，複雜性更高，應加強橫向聯繫，且有不明境外資金流入及利用政黨名義以暴力介入選舉情形，並期許相關單位秉持「公正、嚴密、迅速」三原則查賄，遇假消息應迅速對外澄清！

新北檢今舉辦座談時，出席者還有檢察總長江惠民、高檢署檢察長王添盛、新北地檢署檢察長朱兆民等；蔡清祥說，這次選舉共有三項特色，第一是因為公投綁大選，複雜性更高，會發生什麼變數，難以預料，建議查賄機關多跟中選會橫向聯繫，以作為策略上的參考。

第二是有不明境外資金流入、參與，如接受招待到國外旅遊，他並提及高檢署日前召集檢警發動2波查緝地下通匯行動，不但是因應下個月的亞太洗錢防制組織（APG）洗錢防治評鑑，更重要的是，防堵不明資金透過地下通匯介入選舉。

蔡清祥還指出，第三項特色是，利用政黨名義以暴力介入選舉，表明上看起來是合法的政黨活動，事實上是透過暴力影響投票權人，查賄機關要防範於未然，掌握哪些人員有暴力傾向，加強掃蕩，也要了解有無賭盤介入選舉狀況，若有則應從速從嚴偵辦，避免影響選舉，而目前檢警已有2波掃黑行動，必要時再實施第三波，避免暴力介入選舉。

蔡清祥重申，相關機關應秉持「公正、嚴密、迅速」原則查賄，蒐證一定要嚴謹、嚴密，不要讓別人有借題發揮的空間，選舉過程才能夠平順，若遇假消息試圖影響選舉結果時，須迅速澄清。

朱兆民則指出，目前新北檢轄區共有84件情資，已成案的有1件，而在現有84件中，約有1成會成案。