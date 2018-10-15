陳其邁陣營推最新競選影片「看見大海」

高雄市長參選人陳其邁（見圖）推出最新競選影片「看見大海」。（記者葛祐豪攝）

2018-10-15 19:24

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長參選人陳其邁今天推出最新競選影片「看見大海」，細數他當年把高雄港圍牆拆掉的歷史。

現在來高雄的遊客，多半會到高雄港邊、駁二特區一帶走走，但這種吹著海風、面向大海的視野，進入高雄人的生活，才不過是短短10多年前的事情而已。

讓城市看見大海的關鍵人物，就是代表民進黨參選高雄市長的陳其邁。

陳其邁陣營今天推出最新競選影片「看見大海」，邀請在地耆老、里長牽手、時任市府官員、規劃的建築師等人，從不同角度訴說「改變高雄命運的歷史一刻」。

在高雄港邊住了55年的地方耆老蔡崇和表示，當年一道2米高的圍牆，隔開了高雄港與高雄市，生活很不方便。

里長牽手夏麗鳳說，陳其邁擔任高雄市代理市長時，有一次和她的先生聊天，先生提到住海邊那麼久，都沒看到海，陳其邁一聽，就表示「把圍牆拆掉吧」。

當時她跟先生都覺得「哪有可能？」，結果短短3個月內，圍牆就拆掉了，看見大海。

當時的高雄市工務局長、現任台北市副市長林欽榮回憶，為了拆除圍牆，陳其邁邀請鐵路局長南下高雄，沿著臨海線「走一遭」，邊聊邊打電話給行政院長，討論如何拆除。

林欽榮說，陳其邁讓國防部、鐵路局、港務局等單位點頭，拆除圍牆，這是「改變高雄的歷史一刻。」

真愛碼頭的推手、建築師楊欽富說，現在大家耳熟能詳的亞洲新灣區，就是在陳其邁拆除圍牆後，才得以開始發展的腹地，包括流行音樂中心、旅運大樓等。圍牆的拆除，象徵「從戒嚴變成開放的時代意義」，讓高雄港成為市民所愛的「真愛」。

影片連結：陳其邁【讓高雄市民，看見大海】