選舉綁公投太複雜 教師不願任選務人員 只得連清潔隊員都上陣

2018-10-15 19:56

〔記者廖淑玲／雲林報導〕今年底地方五合一選舉又綁多項公投，選務工作煩重又複雜，大多數教師不願擔任選務人員，為補充人力，虎尾鎮公所連清潔隊員都派上場，選舉當天沒有值班者全派任選務工作人員，虎尾公所強調，會加強選務工作講習。

雲林縣教師會總幹事許逸軍指出，全縣教師約5000人，加入教師會的約1700人，年底選舉綁公投太複雜，教師感到不受尊重，所以除了教師工作本業之外，不願再擔任其他事務性工作，可能因此造成年底教師投入選務意願大為低落。

年底大選逼近，向來是選務工作主要人力的教師群，以虎尾而言往年教師比例曾高達7成，今年大伙兒都興趣缺缺，以虎尾鎮而言，共有46個投開票所，今年因應公投，選務人員從往年的每個投開票所12人增加到19人，總數需874人。

未料今年底大選教師願意擔任投開票所選務工作人員者，一開始還不到50人，經過請託及宣導現有91人。

虎尾公所主任祕書黃富義指出，因教師投入投開票所選務工作意願低，已尋求虎科大學生、農會支援，甚至是公所員工眷屬，連公所清潔隊員都用上，總算勉強湊足所需人數，但竟然還有教師想退出，讓公所相當困擾。

黃富義說，年底大選因為綁上公投，票匭數量多，加上是5合1，候選人票數差距可能有限競爭激烈又容易衍生爭端，造成投開票所工作人員工作負擔大；尤其公民投票權年齡與選舉權年齡有所不同又增加名冊查對與選票發送的困難度，讓教師卻步。