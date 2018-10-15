總統不滿「 觀塘換深澳」？ 總統府：淪假訊息農場行徑

2018-10-15 19:59

〔記者蘇永耀／台北報導〕美麗島電子報評論指出，為了兌現2025非核家園目標，府院黨付出慘烈代價。總統府今天表示，政府一體，目前政府能源轉型的規劃與推動，都在既有的軌道上順利進展。對於「中國時報」繼續引用該報導，總統府再批，這是將錯假內容，悉數再製為新聞發出，對這種無顧專業倫理，任令媒體傳播平台淪為假訊息內容農場的行徑，感到痛心遺憾。

美麗島電子報今天刊出評論指出，行政院長賴清德10月5日在立法院備詢時，丟出「觀塘換深澳」的深水炸彈，令總統府高層感覺錯愕，總統蔡英文私底下對賴清德搶快、打亂選舉節奏，感到不滿。評論還指稱，賴清德有難言之隱，不管是觀塘和深澳誰先誰後，始作俑者都是蔡總統，為兌現總統許下的 2025非核家園承諾，天然氣配比提高為50%，府院黨莫不卯足全勁，所付出的代價，不可謂不慘烈。

總統府今天發布聲明指出，該文以評論之名迴避必須的查證，將多項已經更正的不實訊息，以類似農場文形式再製刊出。

總統府表示，事實上，政府一體，目前政府能源轉型的規劃與推動，都在既有的軌道上順利進展，類似憑空指控，未能查證於先，專業不足，令人高度遺憾。

另外，總統府強調，針對「中國時報」記者繼續引用「美麗島電子報」一則題為「府方對賴清德打亂選戰節奏，表達高度不滿！」不實訊息，在未經查證下，將該文錯假內容，悉數再製為新聞發出，府方對這種無顧專業倫理，任令媒體傳播平台淪為假訊息內容農場的行徑，感到痛心遺憾，「為免錯假訊息淆誤輿情，特此聲明」。