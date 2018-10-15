怕丁丁當選而投柯？ 姚文智：這樣想頭殼有問題

民進黨台北市長參選人姚文智15日下午赴快樂聯播網台北台接受立委許智傑專訪。（記者黃耀徵攝）

2018-10-15 18:49

〔記者周彥妤／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今天說，目前台北市選情三分天下，但若因害怕國民黨提名的丁守中當選，繼而投票給爭取連任的市長柯文哲，「這樣想頭殼有問題」；他喊話：「不要發生游錫堃的遺憾，要創造鄭文燦的奇蹟！」

姚文智今天下午接受廣播節目專訪，談到很多人不看好他的選情，他說，都是被假消息影響，自己在市場拜訪發現很多人很想換市長；其實「三腳督」的選情，就是以前考60分才及格，這次考40分就過關，甚至拿下38%的支持度也可勝選。

他分析，目標固然看來困難，但做起來其實很簡單，就像前總統陳水扁當年參選台北市長也是「三腳督」勝選；前行政院長游錫堃2014年參選新北市，差點擊敗對手，否則新北市這四年一定有良好發展；桃園市長鄭文燦參選也不被看好，最後仍贏得勝利。他喊話，「不要發生游錫堃的遺憾，要創造鄭文燦的奇蹟」。

姚文智說，目前台北市選情三分天下，但若因害怕國民黨提名的丁守中當選，繼而投票給爭取連任的市長柯文哲，「這樣想頭殼有問題」，千萬不要持這樣的想法，他只要「胸一挺、頭一伸，就到終點線」。