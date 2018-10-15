公督盟上會期選出31位優秀立委 發現立委帶職參選影響效率

2018-10-15 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕公民監督國會聯盟（公督盟）在今日（15）公布上個會期的立法委員評鑑結果，共選出31位優秀立委與2名待觀察立委；另外由於恰逢地方大選，公督盟也特別分析帶職參選的立委的表現，發現11位帶職參選的立委普遍質詢率、法案及預算審查率都有降低的趨勢，分別降低30.2%與18.02%。

綜合媒體報導，公督盟今日（15日）在立法院召開「立法院第9屆第5會期優秀及待觀察立委」公佈記者會，其中31位優秀立委中，民進黨團有23位入選，分別為吳琪銘、洪宗熠、張宏陸、王定宇、蔡適應、羅致政、賴瑞隆、蘇治芬、江永昌、吳思瑤、李麗芬、張廖萬堅、李昆澤、林俊憲、鄭寶清、尤美女、李俊俋、周春米、吳玉琴、吳焜裕、邱泰源、陳曼麗與何欣純；國民黨團有4位入選，分別為蔣萬安、李彥秀、柯志恩、曾銘宗；時代力量有4位入選，分別為徐永明、林昶佐、洪慈庸、黃國昌；而待觀察立委則是國民黨籍的陳雪生與民進黨籍的林岱樺。

公督盟指出，雖然陳雪生與林岱樺2位立委的出席率佳，但質詢與法案、預算審查的參與度較差，低於同委員會的均標；另外針對帶職參選的立委，評鑑發現，帶職參選的立委幾乎難以兼顧立委的工作，公督盟理事長黃秀端表示，「我們發現，立法委員在立法院的工作績效，與帶職參選的因素有關；像是過去曾有立委多次入圍優秀立委，但都因為代表政黨去參選地方首長大選，而沒有入選這次的優秀立委名單，非常可惜。」

公督盟強調，「根據評鑑分析，顯示投入選舉後難以兼顧立委職權，公督盟並不反對轉換跑道投入選舉，但無法接受怠忽職守的行為」，不過公督盟也指出，還是有少數的立委例外，像是國民黨台中市長參選人盧秀燕，維持質詢率96%、法案及預算審查率100%，國民黨金門縣長參選人楊鎮浯質詢率維持94%，民進黨台南市長參選人黃偉哲維持質詢率91%、法案及預算審查率90%，國民黨桃園市長參選人陳學聖維持法案及預算審查率80%。