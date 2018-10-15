串連中科與水湳道路銜接工程進度超前 林佳龍：將成新地標

水湳40M-11號道路工程進度超前 。（記者張菁雅攝）

2018-10-15 19:04

〔記者張菁雅／台中報導〕為解決西屯區環中路、中科路與中清路等道路交通壅塞問題，同時串連中科園區與水湳智慧城，台中市政府規劃「水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程」，目前工程進度超標，預計明年底完工。市長林佳龍今日前往視察，期許工程如期如質完工，讓這座構造如豎琴般唯美的跨橋，成為台中新地標。

由於中科路目前無法直通水湳智慧城，車輛到環中路必須右轉，與環中路南下車輛交會，以致中科路與環中路口在尖峰時間交通打結，並造成周邊道路交通壅塞。

市府因此規劃水湳40M-11號道路與中科東向道路銜接工程，西起中科路，往東高架跨越環中路地下道後，進入水湳智慧城，道路總長度552公尺，工程經費9億餘元。

林佳龍今天在建設局長黃玉霖陪同下，到工地現場視察施工情形，目前預定進度36.66％，實際進度40.77％，超前4.11％。

林佳龍指出，水湳40M-11號道路與中科東向道路是連結中科到水湳的跨環中路的路橋，也是未來機場捷運共構的路橋，明年完工後，這裡將是海空運的匯流點，連結水湳智慧城的內外門戶。另外，這座路橋造型相當優美，如「少女的祈禱」或豎琴，未來搭配LED照明，將成為台中的新地標，

黃玉霖指出，該工程難度高，不僅需跨越環中路，由於鄰近大雅交流道，車流量非常多，為解決施工期間的交通問題，市府特別搭建臨時鋼便橋，讓進入中科的車流可以維持兩線道通行，而臨時鋼便橋已提早完成，順利解決交通阻塞問題。

建設局也表示，工程預計明年底完工通車，將可改善受到國道1號、環中路及筏子溪阻隔的交通瓶頸路段，更可分散市中心往返清水、龍井、沙鹿、大雅等地區的車流。