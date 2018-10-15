期限到！嫌五星共產寺拆除費490萬太貴？魏家拒付

彰化「五星共產寺」依法遭拆除，3樓正殿已經夷為平地，只留下廢棄鋼筋與土石。（記者陳冠備攝）

2018-10-15 17:55

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化大違建「五星共產寺」違章擴建部分由彰化縣政府於本月2日拆除完畢，縣府依法寄出行政處分書，向土地所有人魏素丹追討拆除費用490萬元，並限期今（15）日下午5時30分前完成繳款，但魏家認為拆除費太貴，無法接受，已向彰化縣政府提出訴願，表示等結果出爐再說。對此，彰化縣府建設處強硬表示，期限到未繳，就送行政執行署強制執行。

彰化百年古剎「碧雲禪寺」斥資上億增蓋前方正殿，後來發生產權糾紛，由建商魏明仁姊姊取得產權與建物，2年前魏明仁接手把佛像移出改置毛澤東像，天天升五星旗，自詡「共產二水基地」，並打傷執行斷水斷電的公務人員，違法且囂張行為令彰化縣政府無法忍受，於上月26日厲行拆除，至本月2日拆除完畢，強制拆除費用490萬元由縣府墊付，限期2周繳納，魏家卻遲遲未繳付。

記者致電產權人魏素丹，電話未接，致電魏明仁則由其妻子接聽，她說，魏明仁與姊姊魏素丹不在家，且認為彰化縣政府「還真是會算」，一分不差、一塊錢不少，拆除費用整整490萬元，這讓他們無法接受，已在日前提出訴願，這490萬今天不會繳交，一切等待訴願結果再說。

縣府建設處副處長陳威宏表示，針對拆除碧雲禪寺違章擴建部分，行政處分書已在本月2日已寄出，期限2周繳納，未繳款就移送行政執行署強制執行，強制執行會針對受處分人所有財產進行清查，清查完之後會限期繳納，若不繳納，將強制拍賣其財產已償還行政執行應繳交的費用，上週已針對受處分人財產狀況進行了解，並未有脫產情形。

陳威宏說，這次違建拆除面積約5300平方公尺，拆除的廢棄鋼筋與土石方視同廢棄物，因鋼筋屬有價物，所有權仍屬受處分人，須由受處分人請相關業者處理或賣掉，須尊重其權益，經了解受處分人已經積極找業者前往處理。

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