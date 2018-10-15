盧秀燕稱爭取多項交通建設 市府：擋前瞻阻綠線延伸

2018-10-15 17:30

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨台中市長參選人盧秀燕今天邀請前交通部長毛治國、前台中市長胡志強背書，表示包括台74線快速道路、鐵路高架化、捷運綠線都是她擔任立委時爭取，批評對手林佳龍近來收割成果；市府感謝過去對交通建設有貢獻的人，但無法苟同，盧曾多次在立法院阻擋台中軌道等重大建設，呼籲她向台中市民好好說清楚、講明白。

盧秀燕今天說，台74線快速道路是全台第一條環狀道路，是當年胡志強擔任市長時，向中央爭取的重大建設，但現在民進黨卻說是當時他們執政時「核定」的建設，強調核定只是紙上作業不是真正興建，還拿出當年她和胡志強一起到立法院向當時交通部長毛治國爭取協調的會議照片。

盧秀燕並說，鐵路高架化即將在月底全線通車，但其實包括豐原站在內，整條鐵路370億的經費，都是之前就已核定執行；而捷運綠線在胡志強任內也已做一半，林佳龍上任時說任內一定讓捷運綠線完工通車，至今卻無法通車、試營運。

盧秀燕說，因不滿重大交通建設如今都被林說成他的政績，才會出面還原歷史，並質疑林當年連立委都不是如何爭取？ 胡志強也說，他今天參加的是「真相記者會」，是要還原這些歷史。

對此，市府交通局長王義川說，盧委員曾多次在立法院阻擋台中軌道等重大建設，當年更帶頭反對鐵路高架化，捷運綠線在胡市長任內也未積極辦理，卸任時還有6個綠線場站未發包，才會耽誤通車進度；捷運藍線也是國民黨中央執政時退回台中市政府，台74線興建時，則從未考慮過大里、霧峰地區沒有匝道的重大缺失。能理解盧委員為選舉邀請同黨同志一起搶功，但無法苟同顛倒歷史的言論，呼籲她向台中市民好好說清楚、講明白。

王義川並說，盧委員多次在立法院阻擋捷運藍線、綠線延伸彰化、在台中興建12座停車場等規劃，幸好林市長與市府團隊力爭才未胎死腹中。而台中鐵路高架化、捷運綠線、台74線等，均是在民進黨中央執政時拍板定案的建設，當時行政院長是游錫堃、交通部長是林陵三，這些都是事實，也有公開資訊可查。

林佳龍則說，台中所有交通建設跨越好幾個中央政府，大家都有努力貢獻，也要感謝所有人，不管過去個人主張如何，能在他任內完成都很感謝。不過，他更期待，現在正推動的大台中山手線、捷運藍、綠線、捷運綠線延伸，大家也都能支持，不要發生阻擋前瞻基礎建設特別預算的情況。

盧秀燕則說，當年因她主張鐵路地下化，但經費要1500億，中央只答應做300多億的鐵路高架，因台中市議會也接受鐵路高架，最後才配合接受，並非反對鐵路高架化；並說不是反對捷運綠線延伸彰化，而是因前瞻計畫內容包羅萬象，她是反對前瞻計畫没把食安納入。