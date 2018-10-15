反對新竹國際展演中心 議員：竹竹苗藝文人口不足支撐

2018-10-15 16:57

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員張祖琰今天在市政總質詢時說，市府向中央爭取規劃蓋建的「國際展演中心」，號稱可容納3000到5000人，她質疑不管是台北、台中或高雄的大型展演中心目前營運都呈赤字狀態，新竹地區是否有足夠的藝文人口支撐這樣的場館，擔心會成為下一個蚊子館，她反對蓋建這樣的國際展演中心。

對此，新竹市長林智堅強調，市府所做的規劃報告中，是以竹竹苗3縣市155萬人口進行規劃，會提出這樣的國際展演中心需求，就是著眼於竹竹苗地區沒有一個大型的國際展演廳，很多市民要看大型的國際表演或歌劇、音樂演出，都得到台北市或台中市，因此提出這樣的規劃，而中央也同意補助1.7億元，市府會再努力向中央爭取經費。

市議員張祖琰說，市府預定在世博台灣館後方土地的停車場，要蓋建以文化、展演、音樂等空間為主的「新竹國際展演中心」，文化部已同意逐年補助共1.7億元經費，但她認為，竹竹苗地區的藝文人口根本不足於支撐這樣的國際展演中心，她說包括前天開幕的高雄衛武營國家藝術文化中心，都已耗資107億元經費蓋建，市府規劃的國際展演中心，工程費預估13億元，但要容納3000到5000人，她質疑根本蓋不起來，擔心又要變成另個蚊子館。

張祖琰說，台灣已有台北的國家音樂廳和戲劇院、台中也有國家歌劇院、南部高雄也有衛武營國家藝術文化中心，就連桃園也有1500席的展演中心，若以展演中心方圓30公里範圍的藝文場地需求，竹竹苗根本不需要再蓋一個國際展演中心，因此她反對蓋建「新竹國際展演中心」。