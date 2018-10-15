遭媒體質疑發未來稿 中選會斥：造假獨家假新聞

中選會今日發現，聯合新聞網今刊登一則標題為「獨/假新聞？中選會、行政院竟發『未來假新聞』」，無的放矢質疑中選會放未來稿。（圖由中選會提供）

2018-10-15 16:41

〔記者陳鈺馥／台北報導〕假新聞也有獨家？中選會今日發現，《聯合新聞網》今刊登一則標題為「獨/假新聞？中選會、行政院竟發『未來假新聞』」，質疑中選會明天要開委員會，今日網站上竟發布「未來稿」；對此，中選會嚴正表示，該新聞造假，居然還打上獨家，中選會從未發過未來稿。

據該篇已被刪除的新聞內容提及，中央選舉委員會明天將舉行委員會議，討論107年地方公職人員選舉投票日期，以及直轄市長、直轄市議員、縣（市）長、縣（市）議員選舉工作進行程序。不過明天才要討論的東西，今天竟然就出現在中選會網站新聞稿內容裡，發布日期是「107-01-16」，而行政院網站也出同樣一篇未來稿。

中選會表示，「中選會委員會議討論通過107年地方公職人員選舉投票日及工作進行程序表」，中選會、行政院都是107年1月16日就放在網站上，卻被硬說成107年10月16日明天委員會議未來稿。

中選會強調，中選會官網今天從未發過「未來新聞稿」，媒體引用的工作進行程序表是今年1月16日掛上網的。