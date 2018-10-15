德國人揮我國旗、替Taiwan鼓掌歡呼 謝志偉直呼：爽啊！

台灣駐德國代表謝志偉13日應邀出席德國南德巴登符騰堡的十月節馬車遊行，當地民眾開心的拿台灣國旗與謝志偉合照。（圖擷取自謝志偉粉絲頁）

2018-10-15 16:42

〔即時新聞／綜合報導〕我國駐德國代表謝志偉今（15日）在臉書PO文表示，上週六（13日）應邀出席德國南德巴登符騰堡（Baden-Württemberg）G.市的十月節馬車遊行，並以「台灣駐德大使」（Botschafter von Taiwan）的名義擔任「開酒」官，看到上千名德國人為「Taiwan」鼓掌、歡呼的情景，讓他開心直呼：爽啊！

「有酒我不喝，沒我沒酒喝-生平第一次擔任『開酒』官」，謝志偉以此為題在臉書指出，上週六應南德巴登符騰堡（Baden-Württemberg）之G市的市長之邀，與該邦選出的國會議員連袂出席G.市之十月節馬車遊行，一路受到小鎮居民熱情的歡迎。

謝志偉說，他之後並以「台灣駐德大使」的名義在擠爆的「啤酒帳篷」內（超過一千人，外面還站滿排隊的人潮）擔任當天「開桶」（Fassanstich）主賓。他說，在介紹他並致詞後，全場倒數計時10秒，眾人歡呼下，他成功地將「酒龍頭」（與水龍頭一個樣）敲進啤酒桶裏，頓時一杯又一杯的啤酒泉湧而出，場面high到不行。

「之後還有年輕男女找我自拍，可惜我酒精過敏沒喝酒」謝志偉表示，雖然他酒精過敏不能喝酒，但看到活動現場一千多個德國人，不論男女老少都為「Taiwan」鼓掌、歡呼，讓他忍不住直呼，「我還差點醉了。爽啊！」

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當地民眾開心的拿台灣國旗與謝志偉合照。（圖擷取自謝志偉粉絲頁）

啤酒帳篷湧入上千位民眾。（圖擷取自謝志偉粉絲頁）

當地民眾開心的拿台灣國旗與謝志偉合照（圖擷取自謝志偉粉絲頁）

啤酒帳篷湧入上千位民眾，大家開心的舉杯對飲。（圖擷取自謝志偉粉絲頁）

謝志偉以「台灣駐德大使」（Botschafter von Taiwan）的名義擔任當天「開桶」（Fassanstich）主賓。（圖擷取自謝志偉粉絲頁）