陳其邁造勢爆棚！ 空拍照讓網友驚呆：誰說高雄五五波？

陳其邁14日晚間在鳳山的造勢晚會湧入大批支持者到場相挺，展現大爆滿的人氣與氣勢。（圖擷取自「陳其邁 Chen Chi-Mai」臉書）

2018-10-15 19:38

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁昨（14日）在鳳山舉行造勢晚會，包括總統蔡英文、總統府秘書長陳菊、競辦幹部、黨籍立委與議員候選人都到場力挺，現場更湧入的支持者熱情力挺，不斷揮舞旗幟高喊「當選」，氣勢非凡。對此，有網友看到陳其邁萬人空巷、爆滿人潮的造勢空拍照，忍不住驚乎「誰說高雄五五波」，更酸說「等國民黨韓國瑜的造勢大會，展現一下他民調實力」。

蔡英文在陳其邁造勢晚會中表示，20年來，民進黨為高雄帶來許多改變，聽到對手不斷批評高雄，說高雄「又老又窮」，說高雄年輕人都要「北漂」﹔她必須嚴肅的說，這樣的批評，對高雄人不公平。

小英也說，陳其邁在高雄長大，高雄這40多年來所經歷的一切，就是其邁的成長經驗，她相信陳其邁就是最了解高雄痛的人，也會是最疼惜高雄的人。小英也為陳其邁背書，盼民眾支持陳其邁讓他承續民進黨在高雄打下的基礎。

陳其邁則指出，國民黨市長參選人韓國瑜對高雄的建設沒有流過一滴汗水，卻出一張嘴天花亂墜，「我們不會嫌棄自己的母親又老又窮，因為如你如我，都是故鄉養育成人，在此安身立命」。他強調，如果支持韓國瑜就是讓高雄退回國民黨執政的道路，選擇陳其邁才能讓高雄進步。

昨晚陳其邁在鳳山的造勢晚會空拍照曝光後，引起網友熱議，許多人力挺陳其邁表示「加油！高雄的進步，我體會的到，市長的票，我會投給您！」、「加油，國民黨派了個耍嘴皮子的就想來選，壓根就看不起高雄人，一定要打敗他」、「看這樣氣勢，陳市長穩的啦」、「這才是人潮，這才是民意。不只是打嘴泡」、「韓粉們可以散了，這才叫上萬人的造勢場合」。

更有人驚呼，「人多到滿出來」、「誰說高雄五五波？」、「韓一直都不穩阿，陳有這樣的人數也不是很意外」，也有人酸說，「有民調說兩個人55波，換句話說韓國瑜也可能有這種表現？那期待國民黨韓國瑜的造勢大會，可以展現一下韓國瑜所謂的民調實力。」

民進黨議員參選人陳致中也PO出造勢晚會的空拍照，可看出造勢場氣勢驚人。（圖擷取自陳致中臉書）

陳其邁鳳山造勢晚會支持者湧入到場相挺，展現大爆滿的人氣與氣勢；晚會空拍照讓網友驚呼「誰說高雄五五波？」（圖擷取自「陳其邁 Chen Chi-Mai」臉書）

陳其邁造勢晚會空拍照萬人空巷，黑壓壓的人擠人氣勢如虹。（圖擷取自陳致中臉書）