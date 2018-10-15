北檢辦座談 法務部長：嚴查暴力及境外不明資金介入選舉

2018-10-15 16:15

〔記者錢利忠／台北報導〕為因應今年11月底將舉辦的9合1選舉，繼最高檢察署今年8月中旬在警政署召開檢警廉政高層首長座談會議之後，台北地檢署今也舉辦「107年地方公職人員選舉」分區座談會，與會的法務部長蔡清祥致詞時，呼應行政院長賴清德之前要求，應嚴防外國勢力介入等不法情況，提出嚴查暴力及境外不明資金介入選舉等3大注意事項。

蔡清祥今於北檢所舉辦的分區座談會中表示，年底選舉應密切注意公投綁大選衍生的問題、嚴防境外不明資金介入選舉，以及防止暴力以不同形式介入選舉等3大注意事項。蔡清祥並說明2點結論：1、依公正、嚴密、迅速辦理查賄事務；2、嚴格查賄才能發生嚇阻效果。

與會的檢察總長江惠民也提出9點提示，包括：1、展現查賄決心與毅力；2、保持行政中立；3、注意程序正義；4、檢舉人身分應予保密；5、精緻偵查；6、相同事件各地檢署為一致性處理；7、原住民習俗應予尊重；8、貫徹偵查不公開；9、掌握正副議長賄選情資。

本次北檢所舉辦的分區座談會議，由北檢檢察長邢泰釗主持，會中由檢、警、調、政風機關，就選情分析、情資提供、查賄及反賄具體措施、執行情形及績效等面向各別提出報告。

今日會議包括法務部檢察司長王俊力、高檢署檢察長王添盛、警政署刑事警察局長蔡蒼柏、廉政署長朱家崎、調查局廉政處長黃義村等各單位首長均列席，會議結論強調，本次選舉查察工作絕不預設立場、不分黨派、身分及地位，將秉持一貫立場，依法及合法取得之證據嚴正執法，使全民能在良好的選舉環境中，真正選賢與能。