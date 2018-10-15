台中廉能透明獎17案獲獎 學者肯定施政更透明

2018-10-15 15:56

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府第3屆「廉能透明獎」，今年首度增設「公所廉能類」及「公共工程廉能透明機制類」，共有17案獲獎，市長林佳龍今天頒獎時說，各機關為市政、市民做最好的城市擘劃，健全公共工程，提升施政品質，出席學者也肯定施政更透明。

「廉能透明獎」外部評審委員的中興大學法政學院副院長李長晏表示，今年共有55個機關提出71案，相較去年不僅數量提升，更加入公所提案，代表施政由下而上提升各區公所行政透明度，也讓市民對市政更有光榮感。

林佳龍在市政會議頒發精進發展特優、公共工程特優、公所廉能優選等獎項，鼓勵市府各機關持續為市政、市民做最好的城市擘劃，健全公共工程，也感謝政風單位扮演嚴格把關角色，減少資訊不對稱，促進施政品質提升。

市府政風處表示，「廉能透明獎」今年共有55個機關提出71案，相較第1年34機關51案，第2年43機關65案，年年提升，此次由市府祕書長黃景茂擔任召集人，邀請李長晏、中正大學副教授謝敏捷及台中律師公會前理事長甘龍強與本府委員共同擔任評審。

今年新增的「公所廉能類」，由西屯區、中區及大里區公所脫穎而出；「公共工程廉能透明機制類」則是水利局、經發局及新建工程處嶄露頭角；精進獎由都發局「在建工程地圖查詢平台暨建築物施工管理e管制系統」獲獎，一般參賽類獎項則由研考會、養護工程處、地方稅務局及法制局等9個機關提案獲獎。