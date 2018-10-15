中督盟提十大烏龍預算 中市府：預算均經充分研議

聯勤招待所將改建為非營利組織與志工中心，遭到民間團體反對。（記者張菁雅攝）

2018-10-15 15:44

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市議會明天將進行台中市政府總預算案二、三讀會，大台中市政監督聯盟今日先提出2019年「十大烏龍預算」，並區分為2019新烏龍預算、歹戲拖棚的老烏龍預算及特殊烏龍預算等3大類，其中，前聯勤招待所改建志工中心預算被列為新烏龍預算第一名。

中督盟表示，今年將烏龍預算分類，區分為2019新烏龍預算、歹戲拖棚的老烏龍預算及特殊烏龍預算，其中，新烏龍預算由興建非營利組織與志工發展中心工程拔得頭籌，環保局購買家鼠防治餌劑、民政局遙祭黃陵等經費居二、三名，後續分別為運動局東亞青相關預算、市議會66輛機車維護費、建設局施政滿意度民意調查、新聞局中台灣校園電影推廣活動、水利局台中市梧棲大排水質改善工程-成效評估經費、交通局臺中市公共自行車租賃系統第三人責任險、各局處的志工相關預算等。

中督盟認為，市府計畫將聯勤招待所改建為非營利組織與志工發展中心，而聯勤招待所原為舊美軍俱樂部，與清泉崗機場、大楊油庫、高北加壓站等均為見證1960年代越戰時期美軍協防台灣的史蹟，也是全台唯一僅存的舊美軍俱樂部，台中市不能成為沒有記憶的城市。

至於老烏龍預算，中督盟指出，有8年100萬株都市林植樹計畫、台北辦公室租金、推動參與式預算工作計畫、辦理台中市魚苗放流活動、動物之家收容動物屍體清運銷毀費、媒體宣傳市政建設與都市行銷宣導等6筆，以及東勢－豐原生活圈快速道路、智慧營運中心新建工程、烏日區成功西路（中75-1）道路拓寬工程、永春南路延伸開闢至遊園路道路工程等4筆歹戲拖棚的預算。

中督盟認為，追蹤舊烏龍預算的執行也是必要的，原名「8年100萬棵植樹計畫」，不會因為加了「都市林」而變好，目前連植樹現況與成效在網路都無法查詢。

另外，中督盟今年特別針對東亞青相關預算與市府各單位志工預算進行檢討。其中，2019東亞青運主辦權能否恢復目前仍不得而知，中督盟指出，東亞青相關預算高達22.45億元，除了申訴或仲裁相關費用外，應該停止活動宣傳、設備採購與人事支出。

對此，台中市政府表示，聯勤招待所荒廢多年，市府善用閒置空間，規劃為非營利組織與志工中心，培養創新與志工人才，對台中長遠發展有很大幫助。

市府也說，東亞青運雖遭中共無理打壓，主辦權遭取消，除了另外爭取中央支持舉辦亞太青年運動會外，市府仍持續循國際體育仲裁、國際訴訟等管道，捍衛台中市東亞青運主辦權，也保障年輕選手參賽權利。在捍衛的過程，市府也不會停止相關籌辦作業。

市府強調，其他各項明年施政計畫預算，均經市府充分研議討論後通過，依法送請市議會審議中，市府尊重議員監督職權，也期盼各界支持市政，讓台中持續進步。