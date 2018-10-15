振興台南經濟 蘇煥智：催生數位智慧產業園區

2018-10-15 15:37

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市長參選人蘇煥智今天（15日）於東區長榮路競選總部，與新大同草根連線議員參選人陳志峰等人召開記者會，並提出成立「數位智慧產業園區」及「IoT物聯網中心」構想，協助傳統產業升級加值，並將運用數位智慧物聯網科技，推動台南成為智慧城市，振興台南經濟。

蘇煥智表示，數位智慧科技是目前目前全球發展最快、影響層面最廣泛的產業，台南過去8年的經濟衰退，沒有跟上世界的數位智慧科技浪潮是主要的原因之一。

蘇煥智強調，台南共有15所大專院校，其中的數位智慧相關系所就有超過60所，每年的畢業學生超過1000人，這是發展數位智慧科技最好的人力基礎，以及台南生活費用便宜且交通方便，台南其實具有發展數位智慧科技的極佳條件。

針對數位智慧產業園區如何推動，蘇煥智表示，數位智慧產業園區與傳統工業製造業不同，不需要大量廠房土地，反而需要的是比較好的生活機能，如果有學研單位配合當然更好。目前的空屋與老建築都是租金相對便宜，設立在府城區與永康區都是適合的選擇，並且可以達到活化舊建築的與老城區的效果。

他強調，需要一棟核心建築作為數位智慧產業的育成中心與IoT研究中心，未來應該把台南市各大學育成中心等相關資源整合進來，讓園區成為一個更大的平台，也讓學有專精的教授與學生都可以參與。