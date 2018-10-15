長老教會牧師反同婚 站台公開力挺高思博

2018-10-15 14:49

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨台南市議員參選人林燕祝與市長參選人高思博的聯合競選總部昨天在永康舉行成立大會，長老教會牧師机嘉勝出席為高、林站台助選，呼籲大家支持國民黨市長參選人高思博及議員參選人林燕祝，他並力推愛家公投，強調「你愛家我就挺你，不愛家我就反對你。」

机嘉勝曾是民族路長老教會牧師，目前擔任台南捍衛婚姻家庭聯盟總召。他週日為國民黨站台助選表示，自從他有投票權以來，從未投給任何一個非綠人選，但這2、3年來政府對同婚議題亂來，未詢問地方民意，就想改變台灣婚姻和制度，讓他無法接受。

他表示，高思博很早就表態支持愛家公投，大家給他鼓勵一下。他並呼籲大家支持國民黨市長參選人高思博，議員支持林燕祝。

高思博表示，對於下一代幸福聯盟發起的愛家公投3大主張「婚姻應限定在一男一女」、「在國中小不應對學生實施同志教育」、「婚姻以外其他形式，應保障同性生活的權益」，他都很贊同。

高思博說，身為台南子弟絕對不允許台南傳統的歷史、人情義理被摧毀，他會堅守立場、不畏爭議。他反對為同婚去修民法，不能為了少數人，而去改變多數人維護的家庭倫理制度，這是不對的！傳統才是值得尊重。

高思博並批評民進黨市長參選人黃偉哲立場搖擺不定，指同婚法案就是他連署的，但是到了第9屆同樣的法案，卻因為爭議壓力變大，又改口應訴諸全民公投。高思博說，他贊同以法律來保障同婚權利，但直接修改民法，就等於清除法律中的傳統，是一場對傳統的「文化大革命」。

黃偉哲競選總部發言人蔡旺詮則表示，據了解，机牧師的個人行為，並不代表所有長老教會的立場，我們尊重其個人的政治選擇。也希望社會各界能夠可以透過對話，形成共識。