胡志強稱未與AIPH談花博收費 中市府公開文件打臉

胡志強指未曾與AIPH談花博門票收費，市府公開2012年文件，證明前市府允諾門票收入18億。（資料照）

2018-10-15 14:32

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博收費入園成了市長選戰焦點議題，前市長胡志強否認曾與AIPH討論花博是否要收費，花博發言人陳文信今日公開2012年文件指，當時台中市政府向AIPH表示，預估門票收入新台幣18億元，並由市長胡志強領銜具名。

花博發言人陳文信表示，根據2012年8月AIPH正式詢問申辦單位的調查表，主辦單位台中市政府當時在文件中明確表示，願遵守AIPH所有財務規章與國際博覽會主辦單位須知，AIPH也都有相關門票收入繳付規定，市府也向AIPH表示，預估門票收入新台幣18億元，並由胡志強領銜具名。

陳文信表示，2012年8月至今已事隔多年，市府體諒胡前市長應該是忘記當年的這些承諾事項，不過，基於重大市政的延續性，市長林佳龍上任後遵守雙方的約定積極辦理，花博籌辦一切順利，市民對此高度期待，開幕在即，期待各界能拋開藍綠，團結一致辦好花博盛會，讓花博成為台中、台灣的驕傲。

胡志強指未曾與AIPH談花博門票收費，市府公開2012年文件，證明前市府允諾門票收入18億。（台中市政府提供）

胡志強指未曾與AIPH談花博門票收費，市府公開2012年文件，證明前市府允諾門票收入18億。（台中市政府提供）