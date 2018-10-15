綠營控擋下陽大附醫預算 林建榮喊冤若非他陽大早夭折

陽大附醫預算爭議再次浮上檯面，民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀（中）今與立委葉宜津召開記者會，控陽大附醫經費僅剩20億是被國民黨擋下，稱前立委林建榮對不起宜蘭人。（記者張議晨攝）

2018-10-15 14:20

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭選戰白熱化！國民黨陣營近期在宜蘭街頭高掛看板，指立委陳歐珀立委7年任期「建設空空」，如承諾的醫學中心至今還未有影子，陳歐珀陣營不滿，今反擊指控陽大附醫預算是前立委、現林姿妙競選總部主委林建榮擋下；對此，林建榮駁斥綠營「顛倒是非」，稱陽大預算被刪是洪秀柱等人擋下沒錯，但若沒有他爭取，陽大附醫早就夭折！

國立陽明大學附設醫院升格醫學中心一案，最早為游錫堃擔任行政院長任內提出，行政院曾匡列63億預算，後來2010年三讀表決時，在國民黨立委洪秀柱主導下，總預算刪到僅剩20億元，引爆藍綠爭議。

民進黨立委葉宜津今與民進黨宜蘭縣長參選人陳歐珀召開記者會，指控國民黨為了私利，才讓陽大床位比博愛醫院還少，因表決時前立委林建榮還投下贊成票，陳、葉兩人稱「林建榮對不起宜蘭人」。

葉宜津質疑，當年游錫堃堅持編列預算，但國民黨執政後，陸續縮小陽大規模，總經費僅剩49億，隔年3讀表決時，國民黨團還將預算縮在20億元以內，且投下贊成票的就是宜蘭選出來的林建榮。

「守護宜蘭人健康，請國民黨不要阻饒！」陳歐珀指出，他當立委首年，就跟前立委田秋堇呼籲保留陽大附醫新民院區，留做未來醫學用途，還邀請前行政院長林全視察陽大1期工程，經兩任行政院長支持，才獲得行政院30億元經費支持。

對此，林建榮稱陳歐珀「顛倒是非」，指陽大附醫在游錫堃任內，根本還未編列預算，直到陽明大學提出計畫，才確認49億規模，且經過他多番爭取，才終於有機會完成興建。

至於經費刪減至20億問題，林建榮坦言，當時確實是由洪秀柱等人擋下，主因是黨團認為宜蘭醫療資源充足，不需要再新設醫學中心，原本計畫幾近「夭折」，但他認為陽大興建有其必要性，是他請立法院長王金平協調，才讓陽大附醫死灰復燃。