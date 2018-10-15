議會考察花博豐原園區 國民黨議員未參觀、先開罵！

花博豐原園區入口處的「迎賓捧花」大型琉璃作品。（記者歐素美攝）

2018-10-15 14:18

〔記者歐素美／台中報導〕議會今天安排議員到花博園區考察，首站至豐原花博園區，由地政局副局長劉智能簡報導覽，沿著軟仔埤溪河岸打造的花博園區，全長1.8公里，議員從第一區走到第五區，走得汗流浹背，民進黨籍市議員翁美春表示，園區很美，但部分植栽還要加強；國民黨籍市議員李中才剛踏進園區，就痛批台中花博沒有86億元的價值，比一般渡假村或花毯節都不如。

花博豐原園區，佔地16.52公頃，展區以「水岸的浪漫婚禮花園」為主題，環繞新娘花架、剪影教堂、琉璃捧花及糕餅等4大元素打造而成，入口處即可見高4米的巨型琉璃作品「迎賓捧花」。

市府表示，琉璃之花是豐原園區的一大特色，主辦單位特別請來新竹的琉璃大師打造台首座琉璃公園，作品包括「迎賓捧花」、「蝶飛花瀑」、「水沐清荷」、「甜蜜花園」等四座大型琉璃作品，呈現台灣琉璃工藝之美；入口處不遠，即是以花草打造的新娘造景，也很吸睛。

台中市不動產開發公會打造的竹跡館，堪稱園區內最醒目的建築，竹編工藝，令人嘆為觀止；縣市庭園區，則由台北、桃園、苗栗、南投、彰化、雲林、台南市、南投及澎湖等8個縣市共同規劃設計，展現各區特色及台灣花卉產業的生命力。

市議員翁美春說，園區走一趟下來滿身大汗，整個園區規劃設計很美，不過，有些植栽不夠茂密，還有待加強；李中則表示，沒有86億元的價值，比一般民間的渡假村都不如，比花毯節還差，沒有讓人眼睛一亮的驚嘆感或舒暢感，市府對花博的素質應加強，因為「離我們想像的滿意度相差太遠」。

花博豐原園區的竹跡館。（記者歐素美攝）

花博豐原園區的新娘造景，也很吸睛。（記者歐素美攝）

議員及市府官員等在花博豐原園區的竹跡館前合影，說「讚」！（記者歐素美攝）