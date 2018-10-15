深澳電廠回不去了！朝野要求兩月內完成廢止程序

朝野立委協商下，通過要求兩個月內完成所有「廢止」程序的臨時提案，未來深澳電廠若要啟動必須重辦環評。圖為深澳更新計畫完工示意圖。（資料照，台電提供）

2018-10-15 14:12

〔記者楊綿傑／台北報導〕觀塘案日前獲得環評會議通過，隨後行政院長賴清德表態停止興建深澳電廠，引發外界「觀塘換深澳」的聯想，在野黨也質疑是為選舉「打假球」，今立院衛環會在朝野立委協商之下，通過要求兩個月內完成所有「廢止」程序的臨時提案，未來深澳電廠若要啟動必須重辦環評。

深澳電廠與中油三接，在今立院衛環委員會成為質詢焦點，國民黨立委不斷質疑，深澳電廠停止興建只是選舉考量的「打假球」，蔣萬安等人也提案，要求台電放棄深澳電廠籌設申請，並透過經濟部、環保署廢止環評通過的結論，達到真正停止興建。

不過，經濟部能源局副局長李君禮答詢時表示，依照院長在立法院的承諾，所有相關單位已經停止興建電廠相關程序，應該沒有必要再提出廢止程序。不過此番說法不被接受，衛環委員會主席陳宜民要求經濟部長沈榮津立即出席表態，會議中斷等候。

在場執政黨立委後也提出類似提案，並與在野黨立委達成共識，除要求相關單位應該依照行政院承諾，停止所有深澳電廠開發程序，也進一步要求經濟部指示台電停止申設，並刪除深澳電廠預算。此外，經濟部也應提報行政院廢止原核定投資計畫可行性研究，並依行政院同意廢止之函文，指示台電依程序檢具不開發理由送經濟部，經濟部轉送環保署後，由環保署依法公告廢止環評審查結論，全部程序在2個月內完成。