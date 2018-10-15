同場餐會 丁守中與吳思瑤、林瑞圖零互動

國民黨台北市長參選人丁守中今天出席北投長青團九九重陽敬老餐會。（記者鍾泓良攝）

2018-10-15 14:11

〔記者鍾泓良／台北報導〕國民黨台北市長參選人丁守中今天出席北投長青團九九重陽敬老餐會，丁守中致詞時，台北再過3年，65歲以上人口會超20％，社會一定要做好準備，但市長柯文哲每天都在當網紅，沒有照顧年輕人跟長者，把全台灣都有的重陽敬老金取消，但柯爸、柯媽卻都在新竹拿4千元的敬老金。他更提到，原本65至70歲都有健保補助款，柯也把它取消，「很多地方都在尊重長輩，只有台北市沒有」，宣示上任後將恢復重陽敬老金，把台北打造成敬老孝親城市的典範。

因重陽敬老餐會屬於地方大型活動，不僅國民黨主席吳敦義到場致意，許多議員及議員參選人紛紛出席拜票，如議員汪志冰、謝維洲、陳政忠、林瑞圖，議員參選人林杏兒、鍾佩玲、陳賢蔚等都有到場。但丁守中與林瑞圖之前爆出嫌隙，當丁在致詞時，林敬完酒就快速離場；而與丁守中2016年立委選舉交戰的立委吳思瑤緊接著丁身後在台上幫子弟兵拉票，而丁則持續敬酒，無理會台上的吳。

而對於柯文哲也開始與嘻哈團體接觸，打算跟丁守中一樣推出嘻哈版的競選歌曲。丁守中說，柯一直用龐大的市府資源做網路行銷，應該要求柯公布用了多少行政資源、公帑在選舉工作上。

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