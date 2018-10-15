守護健康 楊文科今天打流感疫苗

國民黨新竹縣長參選人楊文科今天一早就先去接種流感疫苗，保護自己也保護所有鄉親。（記者黃美珠攝）

2018-10-15 13:49

［記者黃美珠／竹縣報導］拚選戰，國民黨新竹縣長參選人楊文科再忙也先要去打1針！

原來隨著天氣越來越涼，流感蠢蠢欲動，考慮到流感疫苗接踵後10到14天才會產生抗體，楊文科想到自己四處奔波、跟鄉親握手拜票，為了「固本」守護好自己的健康和體力拚勝選，更要保護跟他接觸過的每1個鄉親，今天公費流感疫苗開打，他就跟太太甘秀美帶著孫子女一起搶頭香完成預防接種，也呼籲所有首波符合資格的9大族群，大家也一起來打流感疫苗。

楊文科也提醒前述9大類符合公費接種的鄉親，只要透過下列網址：https://antiflu.cdc.gov.tw/，就可以知道有哪些特約醫療院所可以提供接種服務。

楊文科說，他的身體雖硬朗，但仍不敢輕忽流感的威脅，特別選舉期間他和民眾近距離接觸，更自勉要常保良好健康狀態，隨時洗手，或更換衣物消毒，這樣才能對鄉親做好保護，也是對鄉親的1種尊重。

他也趁機公布其衛生醫療政策，強調如果當選縣長，他要加強學齡前兒童的視力篩檢與異常個案的追蹤管理、輔導日照引進延緩老化智慧科技系統、增置復康巴士、免費搭乘醫療專車。

並將持續辦理國中女生免費接種人類乳突病毒（HPV）疫苗、擴大婦女癌症篩檢、配合13鄉鎮衛市衛生所門診或社區整篩活動及各職場辦理勞工體檢、結合職場共同辦理癌症篩檢及宣導活動。