美對台軍售將常態化！港媒稱台灣最想要這3項武器

F-35戰機符合國軍對短場起降、視距外攻擊與匿蹤功能的戰機需求。（法新社）

2018-10-15 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕上月美國國防部宣布對台灣3.3億美元（約102億元台幣）F-16等戰機備件軍售案，美國國防部亞太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）還對此表示，美國對台軍售正朝向更常態化發展，暗示將對台出售更多武器，有港媒分析台灣最想從美國手中採購這3項武器或技術。

據香港媒體《南華早報》今（15日）報導，自蔡英文上任以來，她一直承諾增加國防開支，鑑於美國對台軍售正朝向更常態化發展之形勢，台灣最希望從美國採購以下3種武器或技術；第一種是潛艇技術和武器系統，報導指出，台灣長久以來一直尋求國造潛艦目標，以期升級老化的潛艇部隊，儘管在北京抗議下，華盛頓依然在今年4月同意美國的國防承包商參與台灣的潛艦自造計劃。

《南華早報》強調，雖然美國對台灣國造潛艦計畫敞開大門，但台灣仍然需要其他國家的幫助，因為美軍目前只有核動力潛艇，而台灣需要的是柴電動力潛艇，美國的軍工企業早在1958年就宣布不再製造常規動力潛艇，而缺乏相關的技術經驗。

第二項是F-35戰機，美國洛克希德·馬丁公司設計及生產的單座單發動機三軍通用多用途的匿蹤戰機，台灣國防部部長嚴德發今年3月就曾表示，F-35戰機符合國軍對短場起降、視距外攻擊與匿蹤功能的戰機需求，F-35在未來採購清單的考量之列。

最後則是M1A2戰車，目前國軍戰車部隊主力為美製M60A3戰車與國造CM11戰車（M48戰車衍生型），上述兩車款已服役近30年，且裝甲、火力漸不符全球建軍趨勢，不過國內對於採購M1A2戰車討論相當激烈，許多人對於M1A2這類型的重坦克在台灣沿海濕地和山區操作性表示擔憂，不過今年已通過預算，明年擬籌購108輛M1A2柴油引擎車款。