學姊、學妹爆料 大談徐欣瑩和柯P不為人知一面

台北市長柯文哲、民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩，私底下是什麼樣子？兩辦公室幕僚—學姊黃瀞瑩、學妹李玫，現身爆料暢談老闆不為人知的一面。（擷取自YouTube）

2018-10-15 13:21

〔記者廖雪茹／新竹報導〕台北市長柯文哲、民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩，私底下是什麼樣子？兩辦公室小幕僚—學姊黃瀞瑩、學妹李玫，現身爆料暢談老闆不為人知的一面，原來看似嚴肅的背後，也有幽默、貼心及細心。

國民學姊黃瀞瑩上月到新竹縣與學妹李玫交流幕僚心法，引起網友熱烈討論，至今已有超過3萬3千次瀏覽。這次黃瀞瑩又出現了，臉書徐欣瑩粉絲團今天公布「學姊學妹爆料時間 大談老闆真面目」短片。兩人首先一同玩時下流行的抖音影片，展現可愛面貌，讓網友大呼這是最甜美的政治影片。

黃瀞瑩說，一開始跟柯市長開會覺得他是蠻嚴肅的人，但是後來跟車一起跑活動的時候，才發現他是一個很幽默又貼心的「阿北」，常會問她有沒有吃東西，外面很熱有沒有喝水，非常的親民。

李玫則透露，徐欣瑩平常對幕僚也是很嚴格，尤其她會注意一些小細節，因為她常說魔鬼都藏在細節裡，不過她也會教幕僚處理的方法。特別是徐欣瑩有個綽號叫「金頂電池」，因為有時幕僚已經累翻了，但隨時看到她都是很有精神的。

在黃瀞瑩的眼中，徐欣瑩是一個比較年輕的政治人物，應該會比較了解年輕人的需求和想法，在生活上或者建設上會先設想好，也比較好溝通，讓年輕人更安心。

另外，學姊和學妹騎自行車暢遊新竹縣，很喜歡新竹縣的田野風光，卻沒有看到有人騎Ubike。徐欣瑩強調，竹縣沒有Youbike，若她擔任縣長會設置Youbike，讓新竹縣的交通、休閒、旅遊的配套更加完善，尤其是柯文哲也承諾將無條件傳授Youbike的設置以及協助頭前溪的河岸規劃，相信能讓新竹縣民體驗到更加便利的生活。